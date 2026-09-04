Intervenție de urgență în stațiunea Poiana Brașov, unde autoritățile locale au fost nevoite să recurgă la măsuri extreme pentru garantarea siguranței publice.

O ursoaică în vârstă de aproximativ cinci ani a fost împușcată în noaptea de joi spre vineri, după ce a revenit în mod repetat în zonele populate și a reprezentat o amenințare directă pentru cetățeni.

Incidentul a avut loc în parcarea unui hotel din Poiana Brașov. În ciuda încercărilor inițiale ale echipelor de intervenție de a îndepărta animalul, comportamentul acestuia a impus o decizie radicală din cauza riscului crescut pentru viața oamenilor din zonă.

„Prezenţa ursoaicei a fost semnalată prin apel la serviciul de urgenţă 112, iar echipa operativă a luat iniţial decizia alungării în zona împădurită. Întrucât ursoaica a revenit în mai multe rânduri, punând în pericol inclusiv un grup de copii aflaţi în zonă, în cele din urmă s-a decis extragerea prin împuşcare”, anunţă, vineri, reprezentanţii Primriei Braşov.

Cazul recent nu este unul izolat. În ultimele săptămâni, autoritățile din Brașov au fost solicitate în mod constant să intervină pentru alungarea exemplarelor care coboară din pădure în zonele de locuit și de agrement.

Până în prezent, cel puțin 14 urși au fost împușcați pe raza municipiului Brașov, după ce echipele operative au constatat că măsurile tradiționale, precum alungarea repetată sau chiar relocarea, nu au dat rezultate, iar animalele au revenit constant în cartiere.

O ursoaică de talie mare, însoțită de puii săi, a avariat un autoturism pe Transfăgărășan, după ce s-a apropiat de partea din spate a mașinii și a rupt bara. Incidentul a avut loc marți, 26 august, într-o zonă în care traficul era deja îngreunat de șoferii care încetineau pentru a observa animalele sălbatice.