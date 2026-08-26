O ursoaică de talie mare, însoțită de puii săi, a avariat un autoturism pe Transfăgărășan, după ce s-a apropiat de partea din spate a mașinii și a rupt bara. Incidentul a avut loc marți, 26 august, într-o zonă în care traficul era deja îngreunat de șoferii care încetineau pentru a observa animalele sălbatice.

În imaginile care au apărut pe rețelele sociale se vede cum mai multe autoturisme circulă cu viteză redusă sau sunt oprite pe șoseaua montană. La un moment dat, ursoaica se apropie de un autoturism înmatriculat în județul Cluj și începe să tragă de partea din spate a acestuia.

Potrivit relatărilor apărute în presa locală, autoturismul se afla într-o coloană în momentul incidentului. Animalul a ajuns în spatele mașinii, a tras de cauciuc și de bara de protecție, iar o parte a acesteia s-a desprins.

Ursoaica era însoțită de pui, care se aflau la doar câțiva metri distanță, pe marginea drumului. Prezența puilor este un detaliu important, deoarece femelele pot reacționa defensiv atunci când percep o apropiere ca fiind o amenințare.

Imaginile arată că șoferii din zonă urmăreau animalele, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate. Mai multe mașini au încetinit considerabil sau au oprit pentru ca ocupanții să poată privi și filma urșii.

Presa locală relatează că autoturismul avariat era înmatriculat în județul Cluj. Momentul în care animalul trage de bara din spate a mașinii a fost surprins într-o filmare distribuită ulterior pe rețelele sociale.

În secvențele video se observă ursoaica apropiindu-se de autoturism, în timp ce puii rămân în apropierea marginii drumului. Animalul reușește să desprindă bara din spate înainte ca mașina să se îndepărteze.

Prezența urșilor pe Transfăgărășan a atras atenția mai multor șoferi. Circulația a fost îngreunată nu doar de animalele aflate în apropierea carosabilului, ci și de autoturismele care au redus viteza sau au oprit pentru a urmări scena.

Incidentul readuce în atenție riscurile întâlnirilor dintre oameni și animale sălbatice pe drumurile montane intens circulate, în special în zonele în care urșii ajung frecvent în apropierea șoselelor.

Autoritățile recomandă șoferilor să nu se apropie de animalele sălbatice și să evite oprirea pentru fotografii sau filmări atunci când acestea se află în apropierea drumului.