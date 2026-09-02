Șoferii mașinilor cu cutie automată sunt sfătuiți să folosească și frâna de parcare atunci când lasă vehiculul în poziția „P”, mai ales pe pante sau pe suprafețe instabile, potrivit informațiilor furnizate de blogul adac.de.

Poziția de parcare blochează transmisia, însă greutatea mașinii poate ajunge să apese asupra mecanismului intern al cutiei de viteze.

Mulți proprietari de automobile cu transmisie automată opresc mașina, mută selectorul în poziția „P” și coboară din vehicul. În cele mai multe situații obișnuite, procedura nu creează probleme.

Specialiștii în domeniul auto atrag însă atenția că frâna de parcare oferă o măsură suplimentară de siguranță și poate reduce presiunea asupra mecanismului de blocare al transmisiei.

Într-o cutie automată, poziția „P”, de la „Park”, activează un mecanism care împiedică deplasarea transmisiei. Acesta este conceput pentru a menține mașina imobilizată atunci când este parcată.

Problemele pot apărea însă pe o pantă. După ce șoferul eliberează frâna de picior, vehiculul se poate deplasa foarte puțin până când greutatea sa este preluată de mecanismul de blocare din cutie.

În această situație, o parte importantă din greutatea mașinii ajunge să fie susținută de transmisie. La revenirea din poziția „P”, șoferul poate observa uneori o mișcare bruscă a mașinii sau poate simți că selectorul necesită mai mult efort pentru a fi mutat.

Folosirea frânei de parcare permite ca vehiculul să fie susținut și de sistemul de frânare, nu doar de mecanismul din cutia automată.

Termenul de „frână de mână” nu mai înseamnă, în cazul tuturor mașinilor, maneta clasică amplasată între scaune. Multe modele moderne folosesc o frână de parcare electronică, activată printr-un buton.

Rolul acesteia rămâne același: menține mașina imobilizată după parcare și oferă o măsură suplimentară de siguranță.

O procedură utilizată frecvent pentru a evita transferul greutății mașinii asupra mecanismului de blocare al transmisiei este următoarea:

Mașina este oprită complet, cu frâna de picior apăsată.

Se activează frâna de parcare.

Se trece selectorul cutiei automate în poziția „P”.

Se oprește motorul.

În acest mod, frâna de parcare preia o parte importantă din sarcina de menținere a vehiculului pe loc, iar mecanismul cutiei automate nu rămâne singurul element care împiedică deplasarea mașinii.

Pe o pantă, precauțiile sunt și mai importante. În funcție de poziția mașinii și de direcția pantei, roțile pot fi orientate spre bordură, astfel încât vehiculul să fie împiedicat să se deplaseze în cazul unei probleme cu sistemul de parcare.

Șoferii trebuie să țină cont și de particularitățile fiecărui model. Producătorii pot avea proceduri specifice pentru cutia automată, frâna electronică de parcare sau anumite sisteme automate de blocare.

Există și ideea că frâna de parcare nu ar trebui folosită iarna, din cauza riscului ca mecanismul să înghețe. Problema era asociată mai ales cu sistemele mai vechi, unde umezeala putea afecta anumite componente ale frânei.

La automobilele moderne, în special la cele echipate cu frână de parcare electronică, situația depinde de construcția sistemului și de recomandările producătorului. Pentru vehiculele mai vechi sau în condiții meteo extreme, manualul mașinii rămâne cea mai sigură sursă de informații.