În multe zone din Japonia, proprietarii trebuie să demonstreze că au un loc legal de parcare înainte de a putea finaliza înmatricularea unei mașini. Regula, cunoscută prin certificatul „shako shomeisho”, transferă responsabilitatea găsirii unui spațiu pentru automobil de la administrația orașului la proprietarul vehiculului.

Sistemul este foarte diferit de cel din România, unde o persoană poate cumpăra și înmatricula o mașină fără să prezinte dovada că deține sau închiriază un loc de parcare. Diferența ar fi vizibilă mai ales în orașele aglomerate, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Constanța, unde numărul mașinilor depășește adesea capacitatea locurilor de parcare disponibile.

În Japonia, simplul fapt că o persoană are bani pentru a cumpăra un autoturism nu este suficient pentru a-l putea folosi legal pe drumurile publice.

În zonele în care se aplică această procedură, proprietarul trebuie să obțină un certificat de la poliție care confirmă existența unui spațiu legal pentru păstrarea vehiculului.

Documentul este cunoscut sub denumirea de „shako shomeisho”, iar scopul său este să demonstreze că automobilul are un loc stabil unde poate fi parcat.

Proprietarul nu trebuie neapărat să cumpere acel spațiu. Locul poate fi și închiriat, însă solicitantul trebuie să dovedească faptul că are dreptul legal să îl utilizeze.

Condițiile prevăd, în general, ca locul declarat să se afle la o distanță de cel mult doi kilometri de domiciliul proprietarului.

De asemenea, automobilul trebuie să încapă integral în spațiul respectiv, iar accesul la parcare trebuie să poată fi realizat fără obstacole.

Solicitantul trebuie să prezinte documente care arată amplasarea spațiului, inclusiv o hartă și configurația locului de parcare. Poliția poate verifica efectiv spațiul înainte de eliberarea certificatului.

Potrivit procedurilor publicate de Poliția prefecturii Kanagawa, documentul este necesar în cazul primei înmatriculări și poate fi solicitat și în anumite situații în care se schimbă proprietarul mașinii sau adresa la care este utilizat vehiculul.

Afirmația că în Japonia „nu poți cumpăra o mașină fără parcare” este, totuși, o simplificare.

Certificatul privind locul de parcare este legat de procedura de înmatriculare. O persoană poate achiziționa un vehicul, însă fără documentele necesare nu poate finaliza procesul de înmatriculare și nu poate utiliza legal mașina pe drumurile publice.

Din acest motiv, problema parcării este rezolvată, de regulă, înainte ca procesul de achiziție și înmatriculare să fie finalizat.

Regulile nu sunt identice în întreaga Japonie. Există diferențe în funcție de zonă și de categoria vehiculului. Mașinile ultracompacte de tip „kei” pot beneficia de anumite excepții în unele regiuni rurale, însă în numeroase orașe proprietarii trebuie să dovedească sau să notifice autoritățile unde va fi păstrat vehiculul.

În prezent, documentele solicitate pentru înmatricularea unui vehicul în România nu includ, în mod obișnuit, obligația de a prezenta dovada deținerii sau închirierii unui loc de parcare.

Această diferență are efecte directe asupra spațiului public. În multe cartiere, mașinile sunt parcate pe marginea carosabilului, pe trotuare sau în alte zone care nu au fost proiectate pentru a găzdui numărul actual de vehicule.

O regulă asemănătoare celei aplicate în anumite zone din Japonia ar însemna că problema parcării ar trebui rezolvată înainte de cumpărarea și înmatricularea mașinii.

Proprietarul nu ar mai putea porni de la premisa că va găsi ulterior un loc pe domeniul public sau că administrația locală trebuie să creeze spațiu pentru fiecare nou autoturism.

O astfel de regulă ar putea reduce presiunea asupra spațiului public și ar obliga proprietarii să ia în calcul costul real al deținerii unui automobil, inclusiv parcarea.

Aplicarea unei asemenea măsuri ar ridica însă probleme importante în România. Numeroase cartiere au fost construite într-o perioadă în care numărul mașinilor era mult mai mic, iar infrastructura actuală nu oferă suficiente locuri de parcare pentru toți proprietarii.

Introducerea unei reguli similare ar necesita investiții în parcări rezidențiale, soluții clare pentru închirierea locurilor private și dezvoltarea transportului public.

Fără aceste alternative, obligația de a demonstra existența unui loc de parcare ar putea afecta inclusiv persoanele care depind de mașină pentru deplasarea la serviciu sau pentru accesul în zone slab deservite de transportul public.

Modelul japonez nu poate fi transferat automat în România, mai ales fără schimbări importante în infrastructura urbană.

El arată însă o diferență fundamentală de abordare: în loc ca orașul să fie nevoit să găsească ulterior spațiu pentru fiecare mașină nouă, proprietarul trebuie să demonstreze dinainte că are unde să o lase.

În orașele românești unde lipsa parcărilor este deja o problemă majoră, o astfel de regulă ar schimba nu doar procesul de înmatriculare, ci și modul în care oamenii iau decizia de a cumpăra o mașină.