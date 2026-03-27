Cea mai mare provocare pentru JD Vance: să facă pace cu Iranul. Actualul vicepreședinte își joacă viitorul

Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, JD Vance, se pregătește să preia cea mai importantă misiune din cariera sa: să conducă eforturile SUA de a pune capăt războiului din Iran, scrie Axios.

Vicepreședintele Vance a avut deja mai multe convorbiri telefonice cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și s-a întâlnit cu aliații din Golf pentru a discuta despre război. În plus, el a fost implicat și în comunicări indirecte cu iranienii.

Așa că toată lumea se așteaptă ca vicepreședintele JD Vance să fie principalul negociator american în potențialele discuții de pace.

Mai ales că Vance a fost foarte sceptic față de evaluarea optimistă dinainte de război a Israelului cu privire la modul în care se va desfășura acesta și, în prezent, se așteaptă ca războiul să continue încă câteva săptămâni, potrivit unor surse americane și israeliene.

Consilierii lui Vance cred că unele persoane din Israel încearcă să-l submineze pe vicepreședinte, probabil pentru că îl consideră insuficient de agresiv. Dar oficialii israelieni neagă acest lucru.

Președintele Donald Trump a oficializat rolul lui JD Vance într-o ședință de cabinet de joi, cerându-i vicepreședintelui să ofere o actualizare despre Iran și menționând că acesta lucrează cu Steve Witkoff și Jared Kushner la negocieri.

Oficialii Casei Albe spun că vechimea lui Vance în administrație și opoziția sa bine documentată față de conflictele deschise din străinătate îl fac un interlocutor mai atractiv pentru iranieni decât Witkoff și Kushner, care au supravegheat cele două runde anterioare de discuții eșuate.

Parțial din aceste motive, Witkoff l-a recomandat pe Vance ca negociator principal. „Dacă iranienii nu pot ajunge la o înțelegere cu Vance, nu vor ajunge la o înțelegere. El este cel mai bun pe care îl vor avea”, a declarat un oficial de rang înalt al administrației.

JD Vance este pregătit să „își ia locul pe scenă” - dar numai dacă și numai când vor începe negocierile directe, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Reamintim că, joi seară, Donald Trump a prelungit termenul limită pentru negocierile cu Iranul, până pe 6 aprilie, în timp ce mediatorii pakistanezi, egipteni și turci continuă să încerce să organizeze discuții față în față.

Oficialii iranieni le-au spus mediatorilor că încă așteaptă undă verde din partea „conducerii de vârf”. Dacă va avea loc un astfel de summit, Vance ar putea sta vizavi de președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Dar administrația Trump are în vedere, de asemenea, și o escaladare militară majoră dacă diplomația eșuează.

Vance s-a întâlnit miercuri cu o delegație de înalți oficiali emiratezi, iar joi cu prim-ministrul Qatarului. Ambele întâlniri s-au concentrat pe război, discuțiile cu Iranul și asistența militară acordată celor doi aliați din Golf.

Vance a fost „implicat intens” în diplomația cu Iranul, atât înainte de război, cât și în ultimele zile, potrivit unui oficial american. Weekendul trecut, în timpul schimbului indirect de mesaje cu iranienii, Casa Albă a evocat posibilitatea ca Vance să conducă o delegație americană pentru discuții de pace la nivel înalt.

Casa Albă le-a cerut mediatorilor pakistanezi, egipteni și turci să le spună iranienilor că disponibilitatea lor de a-l lăsa pe Vance să conducă discuțiile era o dovadă că Trump vorbea serios. De asemenea, JD Vance a prezidat mai multe reuniuni ale Consiliului Național de Securitate privind opțiunile militare pentru Iran între momentul protestelor declanșate în decembrie anul trecut și începutul războiului, spun oficialii americani.

În perioada premergătoare războiului, Vance a fost una dintre cele mai sceptice voci interne, ridicând întrebări cu privire la durata, scopul și impactul acestuia asupra stocurilor de muniții americane, spun unele surse. Daro dată ce Trump a decis să intre în război, Vance a pledat pentru utilizarea forței copleșitoare pentru a obține victoria cât mai repede posibil.

Consilierii lui Vance spun că acesta susține Israelul, dar că este îngrijorat de potențialele discrepanțe dintre obiectivele SUA și cele ale Israelului, pe măsură ce războiul continuă.

Veteran al războiului din Irak, Vance a declarat pentru The Washington Post cu două zile înainte de căderea bombelor asupra Teheranului: „Cred că trebuie să evităm repetarea greșelilor din trecut. De asemenea, cred că trebuie să evităm să învățăm prea mult din lecțiile trecutului”.

„El are propriile sale opinii, dar va lucra conform instrucțiunilor lui Trump și va încerca să obțină un rezultat care să fie pe placul președintelui”, a declarat o sursă apropiată lui JD Vance.