International JD Vance: SUA nu sunt în război cu Iranul, ci cu programul său nuclear







Vicepreședintele JD Vance a declarat duminică că SUA nu sunt în război cu Iranul, ci în război cu programul său nuclear, adăugând că programul a fost întârziat de foarte mult timp din cauza loviturilor americane ordonate de președintele Donald Trump, potrivit alarabiya.net.

Vance: Suntem în război cu programul nuclear al Iranului

Trump a spus că a „șters” principalele site-uri nucleare ale Iranului în atacuri desfășurate peste noapte cu bombe masive capabile să distrugă buncăre, alăturându-se asaltului Israelului împotriva rivalului său din Orientul Mijlociu într-o escaladare semnificativă a conflictului din regiune.

„Nu suntem în război cu Iranul. Suntem în război cu programul nuclear al Iranului”, a spus Vance într-un interviu la emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC. „Cred că am reușit să întârziem programul lor cu foarte mult timp. Cred că vor trece mulți, mulți ani înainte ca iranienii să fie capabili să dezvolte o armă nucleară.”

Vance: Iranul că nu negociază cu bună credință

Vance a acuzat Iranul că nu negociază cu bună credință, ceea ce a spus că a servit drept catalizator pentru loviturile americane.

SUA au fost în discuții diplomatice cu Iranul cu privire la programul nuclear al Teheranului. Teheranul a promis că se va apăra, în timp ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund alarmat” de bombardamentele americane asupra site-urilor nucleare iraniene.

„Nu dorim o schimbare de regim”, a adăugat Vance. „Nu dorim să prelungim asta... Vrem să punem capăt programului nuclear, iar apoi vrem să discutăm cu iranienii despre o soluție pe termen lung aici.”

Vance a spus că Trump a luat decizia finală de a lovi Iranul chiar înainte ca atacurile să aibă loc și că Washingtonul a primit unele mesaje „indirecte” din partea Teheranului de la acele atacuri.

Israel, singura țară care deține arme nucleare în Orientul Mijlociu

Trump a declarat vineri că va decide în următoarele două săptămâni cu privire la implicarea directă a SUA în războiul Israel-Iran, care a început cu atacurile Israelului asupra Iranului pe 13 iunie.

Aliatul SUA, Israel, este singura țară din Orientul Mijlociu despre care se crede pe scară largă că deține arme nucleare și afirmă că a lovit Iranul pentru a preveni dezvoltarea de către Teheran a propriilor arme nucleare.

Iranul, care susține că programul său nuclear este pașnic, este parte a Tratatului de Neproliferare Nucleară, în timp ce Israelul nu este. Mulți legislatori democrați din SUA au spus că acțiunile lui Trump sunt neconstituționale și că Congresul SUA are puterea de a declara război țărilor străine.

Vance a răspuns la această critică spunând că Trump avea „autoritatea clară de a acționa pentru a preveni proliferarea armelor de distrugere în masă.”