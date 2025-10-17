Peste o mie de locuințe, fără gaze după expozia din Rahova

După explozia devastatoare din Rahova, care a distrus două etaje ale unui bloc și a provocat moartea a trei persoane, Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea cu gaze pentru peste 1.000 de locuințe din zonă, pentru a asigura siguranța intervențiilor. ANRE desfășoară o anchetă privind respectarea procedurilor de intervenție.

Peste 1.000 de consumatori casnici din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale în urma exploziei puternice produse vineri dimineață într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova.

Decizia de sistare a fost luată de Distrigaz Sud Rețele, care a explicat că măsura este una de siguranță, necesară pentru protejarea populației și pentru ca echipele de intervenție să poată acționa fără riscuri în zona afectată.

„Pentru a pune în siguranţă consumatorii din respectivul perimetru şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:53”, au anunțat reprezentanții companiei.

Potrivit datelor oficiale, sunt afectați aproximativ 1.086 de clienți casnici care locuiesc pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, din Sectorul 5.

Distrigaz a precizat că reluarea alimentării cu gaze naturale este estimată pentru sâmbătă seară, în jurul orei 18:30, cu excepția imobilelor direct afectate de explozie, unde alimentarea va fi reluată abia după finalizarea anchetei autorităților.

Compania le cere locuitorilor să fie prudenți la reluarea serviciului:

„Dacă simțiți miros de gaze, apelați imediat numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, aerisiți încăperea, nu acționați întrerupătoare și nu folosiți aparate electrice. Închideți robinetul de alimentare, dacă este posibil”, a transmis Distrigaz.

Deflagrația a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 9:30, la un bloc de opt etaje situat pe strada Petre Isprirescu, lângă Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

Impactul a fost uriaș: două etaje au fost distruse, iar fațada blocului s-a prăbușit parțial. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, unele cu arsuri severe și traumatisme multiple.

Liceul Bolintineanu, aflat în apropiere, a fost de asemenea afectat de suflul exploziei, motiv pentru care elevii și profesorii au fost evacuați de urgență.

În zona afectată intervin echipe ISU București-Ilfov, DSU, Poliția Română și Jandarmeria, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Zona este survolată de o dronă ISU pentru evaluarea din aer a pagubelor structurale.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că blocul nu mai poate fi locuit, existând risc major de colaps.

„Cei de la ISC au dat deja primul verdict: blocul este cu risc de prăbușire. Zona a fost evacuată complet, iar accesul va fi restricționat până la o decizie finală”, a precizat Arafat.

Primăria Capitalei a anunțat că locuitorii evacuați vor fi cazați temporar în locuințe de necesitate, iar în cazul în care acestea nu vor fi suficiente, municipalitatea va plăti chirii pentru familiile afectate.

În urma tragediei, Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat declanșarea unui control urgent la Distrigaz Sud Rețele și la firmele care au efectuat verificările echipamentelor pe gaz din imobilul distrus.

Potrivit comunicatului transmis de ANRE, alimentarea cu gaze fusese sistată joi, 16 octombrie, în urma unei sesizări privind o posibilă defecțiune. Operatorul a acționat de la distanță electrovalva și a sigilat instalația.

Însă vineri dimineață, în urma unei noi sesizări, echipa de intervenție a constatat că sigiliul fusese rupt, la ora aproximativă 09:30.

„La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, se arată în raportul preliminar.

Președintele ANRE, George Niculescu, a dispus ca echipele de control să verifice în detaliu procedurile operatorului și eventualele încălcări ale normelor de siguranță.