Fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, și-a anunțat candidatura la următoarele alegeri prezidențiale. Acesta a precizat că intenționează să intre în cursa pentru Cotroceni ca independent, fără susținerea unui partid politic, și s-a declarat liberal clasic.

Avramescu și-a prezentat și câteva dintre propunerile pe care intenționează să le includă în programul său electoral.

„Am să candidez la următoarele alegeri prezidențiale. De ce? Pentru că, la fel ca milioane de români, m-am săturat să fim conduși de tot felul de caraghioși”, a scris acesta pe Facebook.

Întrebându-se în postare din partea cărui partid va candida, Avramescu a răspuns că nu dorește să fie reprezentantul niciunei formațiuni politice. El a susținut că România are nevoie de un candidat independent și a criticat posibilitatea ca următoarea competiție prezidențială să ajungă din nou la o confruntare între Nicușor Dan și George Simion.

Fostul consilier prezidențial a explicat că a făcut anunțul cu mult timp înaintea următorului scrutin din două motive: posibilitatea suspendării lui Nicușor Dan și timpul necesar organizării unei campanii electorale.

Avramescu a precizat că va prezenta un program electoral complet în perioada următoare, dar a enumerat deja câteva dintre măsurile pe care intenționează să le susțină.

Printre acestea se numără formarea unei echipe de consilieri la Cotroceni, modificarea sistemului de acordare a gradelor militare și elaborarea unei noi Constituții, care să includă și o cartă a drepturilor.

De asemenea, candidatul anunțat a vorbit despre schimbarea sistemului electoral și reducerea fiscalității. El susține diminuarea TVA până la nivelul minim permis în Uniunea Europeană și eliminarea cheltuielilor pe care le consideră inutile în administrația publică.

În plan politic, Avramescu a afirmat că va solicita Procurorului General să scoată în afara legii partidele extremiste, pe care le-a enumerat ca fiind comuniste, legionare sau pro-ruse.

În ceea ce privește educația, Cătălin Avramescu a susținut că reforma învățământului și a cercetării reprezintă o urgență. Printre propunerile sale se află reintroducerea examenelor de admitere în facultăți și majorarea salariilor pentru învățători și profesori.

Fostul consilier prezidențial și-a argumentat candidatura prin experiența academică și profesională. El este profesor de Științe Politice la Universitatea din București și director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” din cadrul Academiei Române.

Potrivit propriilor declarații, predă cursuri despre teoria democrației, radicalismul politic modern, sistemele de vot și reprezentarea politică.

Avramescu a fost consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, în timpul mandatului lui Traian Băsescu, și ulterior ambasador al României în Finlanda și Estonia. Acesta a mai precizat că lucrează la o carte despre originile funcției moderne de președinte, pe care speră să o finalizeze înaintea alegerilor.

„Ce urmează? Să dezbatem și să votăm în cunoștință de cauză. Voi câștiga? Da. Vom câștiga”, a transmis Cătălin Avramescu.

Nu este prima dată când Cătălin Avramescu își anunță intenția de a candida la Președinția României. În ianuarie 2025, acesta a intrat în cursa electorală, dar a renunțat la candidatură după numai câteva zile.

La momentul respectiv, Avramescu a explicat că decizia a fost determinată de motive personale și că nu avea legătură cu politica.

„Nu are nicio legătură cu politica. E o chestiune de familie pe care nu vreau s-o discut public. Sincer, vă spun, nu are legătură cu politica. Mie îmi pare rău că nu mai pot candida, dar nu mai am timp și nici energie să duc o dezbatere politică. O să mai intervin din când în când punctual cu câteva observații, dar o campanie nu mai pot duce, am mintea în altă parte acum”, declara acesta la vremea respectivă.