„Iadul sau raiul încep încă din lumea aceasta în sufletul nostru”, este mesajul transmis de Patriarhul Daniel în predica rostită duminică, la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale. Pornind de la pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, acesta a explicat cum bunătatea, milostenia și grija față de aproapele pot influența soarta veșnică a fiecărui om, arată Basilica.

Patriarhul României a atras atenția asupra importanței faptelor bune, dar și a intențiilor care stau la baza acestora, explicând de ce nepăsarea față de cei aflați în suferință poate îndepărta sufletul de Dumnezeu.

„Iadul sau raiul încep încă din lumea aceasta în sufletul nostru”, a avertizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Acesta a explicat că felul în care oamenii aleg să manifeste iubirea și milostenia pe pământ are consecințe asupra fericirii lor veșnice.

„Evanghelia de astăzi ne învață că de modul în care noi trăim taina iubirii milostive în mod liber aici, pe pământ, depinde fericirea sau nefericirea noastră veșnică dincolo de mormânt”, a transmis Patriarhul.

În explicațiile sale, Patriarhul Daniel a arătat că bogatul din pilda biblică nu a fost pedepsit doar pentru faptele rele, ci și pentru ajutorul pe care ar fi putut să îl ofere și pe care l-a refuzat.

„bogatul nemilostiv a fost osândit nu atât pentru faptele lui rele, ci pentru binele pe care putea să-l facă, dar nu l-a făcut și pentru că a confundat libertatea cu lenevia și cu insensibilitatea sau nepăsarea spirituală față de săraci. Dumnezeu vede și prețuiește nu numai faptele omului, ci și starea sufletului său.”

În contrast, Lazăr, deși lipsit de resurse materiale, și-a păstrat virtuțile sufletești.

„Deși sărac din punct de vedere material, totuși Lazăr și-a îmbogățit sufletul cu virtuți multe, și nume smerenia, răbdarea, nădejdea în Dumnezeu, neosândirea aproapelui”, a explicat Patriarhul.

Acesta a mai arătat că nu doar numărul faptelor bune contează, ci și dragostea și smerenia cu care sunt făcute.

În continuarea predicii, Patriarhul României a explicat că bunătatea, generozitatea și grija față de ceilalți reprezintă căi prin care omul își pregătește sufletul pentru rai.

„Când cultivăm bunătatea și milostivirea, ne deschidem spre rai, spre bunătățile și milostivirea netrecătoare ale lui Dumnezeu”, a spus acesta.

În schimb, egoismul, răutatea și nepăsarea îndepărtează omul de această cale. „Iar când în sufletul nostru adunăm nepăsare, nemilostivire, răutate, egoism, atunci noi înșine, în mod liber, ne îndreptăm spre iad, înțeles ca existență chinuită, ca singurătate egoistă sau narcisistă, lipsită de pace și de bucurie.”

Un alt subiect abordat în predică a fost importanța pocăinței și a îndreptării personale. Patriarhul a explicat de ce, în pilda biblică, rugămintea bogatului ca Lazăr să fie trimis la frații săi nu este împlinită.

Potrivit acestuia, oamenii trebuie să urmeze învățăturile lui Dumnezeu în timpul vieții, fără să aștepte permanent semne miraculoase.

„Învierea sufletului din moartea cauzată de păcat, înviere realizată prin rugăciune, pocăință și fapte bune, este mai necesară decât a vedea cu ochii trupești morții înviind din mormânt.”

Patriarhul a făcut trimitere și la învățăturile Sfântului Isaac Sirul, potrivit cărora recunoașterea propriilor greșeli presupune smerenie și luptă cu egoismul.

„Deci e mai mare faptul să îți vezi propriile păcate, pentru că aceasta înseamnă multă smerenie și luptă cu propriul egoism, decât să înviezi morții, făcând minuni”, a transmis Preafericirea Sa.

La finalul omiliei, Patriarhul Daniel a amintit rolul milosteniei în dobândirea mântuirii și contribuția învățăturilor creștine la dezvoltarea instituțiilor medicale și sociale ale Bisericii.

„Să ne rugăm lui Dumnezeu să înțelegem cât de prețioasă este viața omului pe pământ, ca pregătire pentru viața veșnică fericită”, a fost îndemnul transmis credincioșilor.

Liturghia de duminică, oficiată la Paraclisul istoric „Sf. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, a fost săvârșită de Pr. Mihai Sfarghie, Secretar Patriarhal, și Diac. Eduard Murariu, redactor la Ziarul Lumina.