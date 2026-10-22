Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a sfințit miercuri racla realizată pentru moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Obiectul a fost confecționat la Secția de Cizelură a Atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea, din județul Ilfov.

Cu această ocazie, Patriarhul Daniel a evocat viața și suferințele preotului Constantin Sârbu, care a trecut prin detenție politică și persecuții din partea Securității comuniste, potrivit Patriarhiei.

În timpul ceremoniei, Patriarhul Daniel a amintit că preotul Constantin Sârbu s-a bucurat de aprecierea credincioșilor atât în timpul vieții, cât și după moarte. Potrivit acestuia, memoria sa a rămas vie în rândul celor care l-au cunoscut.

„Sfântul preot mucenic, sau martir, Constantin Sârbu a fost iubit de către credincioși în timpul vieții și, după moarte, memoria lui a fost păstrată vie în sufletele credincioșilor care l-au cunoscut. (…) Când a fost deshumat, s-a constatat că osemintele lui aveau bună mireasmă, pentru că Dumnezeu a răsplătit cu binecuvântare și sfințenie viața sa pe pământ și, din sufletul său, sfințenia s-a răspândit în trupul său, în osemintele sale, care acum sunt sfintele lui moaște”, a spus Patriarhul Daniel, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Patriarhul a amintit și de presiunile la care preotul a fost supus în timpul regimului comunist. Securitatea îi cerea să divulge secretul Sfintei Spovedanii, iar refuzul său de a-și încălca jurământul religios a atras noi persecuții.

„I s-a pus în vedere că, dacă nu se sinucide, va fi operat chirurgical și va muri”, a amintit Părintele Patriarh Daniel.

În pofida amenințărilor și a suferințelor îndurate, preotul Constantin Sârbu nu a renunțat la convingerile sale religioase. Patriarhul Daniel a relatat că acesta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, după care medicul s-a mirat că mai era în viață.

„El a spus că nu poate trăda credința în Hristos și, într-adevăr, a fost operat și, după operație, medicul s-a mirat că mai trăiește încă. (…) Înainte de a veni sfârșitul, el s-a spovedit, s-a împărtășit și a trecut la Domnul în 23 octombrie 1975, ca un preot sfânt, evlavios, darnic, milostiv și mărturisitor al credinței ortodoxe într-o vreme de prigoană comunistă împotriva poporului credincios”, a adăugat Preafericirea Sa.

Viața marcată de încercări nu l-a împiedicat să contribuie la dezvoltarea comunităților religioase pe care le-a păstorit. Constantin Sârbu a ctitorit Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din Parohia Parcul Călărași, din București, și a refăcut comunitatea parohială din jurul Bisericii Sapienței, tot din Capitală.

„A fost un om harnic, foarte evlavios și a lăsat în urmă multă lumină prin dărnicia sa”, a mai spus Patriarhul Daniel.

La ceremonia de sfințire a participat și Stavrofora Cipriana Tănase, stareța Mănăstirii Mihai Vodă, care i-a oferit Patriarhului Daniel o icoană-relicvar ce conține un fragment din moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Aceasta va fi păstrată în patrimoniul Reședinței Patriarhale.

Patriarhul a fost însoțit de Arhimandritul Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și director al Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, precum și de Arhidiaconul Macarie Grigoriu, administratorul Catedralei Patriarhale.

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Constantin Sârbu este programată vineri, 23 octombrie, chiar în ziua sa de pomenire. Ceremonia va avea loc la Mănăstirea Mihai Vodă din București, aflată la mică distanță de Biserica Sapienței și de mormântul sfântului.

Evenimentul marchează un moment important pentru comunitatea ortodoxă care păstrează memoria preotului Constantin Sârbu, cunoscut pentru activitatea sa pastorală, pentru ajutorul oferit credincioșilor și pentru statornicia credinței sale în timpul persecuțiilor comuniste.