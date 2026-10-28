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Cine face parte din Adunarea Națională Bisericească pentru mandatul 2026–2030

Cine face parte din Adunarea Națională Bisericească pentru mandatul 2026–2030Sursa foto: basilica.ro
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Din cuprinsul articolului

Adunarea Națională Bisericească, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru probleme administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale, și-a început mandatul pentru perioada 2026–2030. Ședința de constituire a avut loc miercuri, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, în prezența ierarhilor români.

Lucrările au fost precedate de o slujbă de Te Deum, oficiată în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, episcop vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Ierarhii români au participat direct la slujbă, în timp ce membrii Adunării Naționale Bisericești au urmărit ceremonia prin proiecție video, în Aula Magna.

Patriarhul Daniel a deschis ședința de constituire

După slujba de Te Deum, Patriarhul României, Daniel, a deschis ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești.

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„Am avut un Te Deum comun, astăzi, după cum s-a auzit în rugăciunile citite. Este foarte important ca în acest duh de comuniune în harul Preasfintei Treimi să facem orice lucrare în Biserică”, a declarat Patriarhul Daniel.

Patriarhul Daniel

Sursa foto: basilica.ro

Cum este alcătuită Adunarea Națională Bisericească

Adunarea Națională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru chestiuni administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale.

Organismul este format din câte trei reprezentanți ai fiecărei eparhii: un cleric și doi mireni. Aceștia sunt delegați de Adunările Eparhiale pentru un mandat de patru ani și pot ocupa funcția pentru cel mult două mandate.

Președintele Adunării Naționale Bisericești este Patriarhul României, iar ierarhii Sfântului Sinod participă la lucrările acesteia.

Alături de Adunarea Națională Bisericească, în categoria organismelor centrale deliberative ale Bisericii Ortodoxe Române se află Sfântul Sinod și Sinodul permanent.

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