Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a decis intensificarea informării credincioșilor cu privire la grupările schismatice și eretice care se prezintă drept ortodoxe, dar folosesc în mod abuziv elemente specifice cultului ortodox. Centrele eparhiale vor lua măsuri pastorale la nivel local pentru a explica riscurile participării sau aderării la aceste grupări, potrivit hotărârilor adoptate joi, 29 octombrie 2026, la Palatul Patriarhiei din București.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Sfântului Sinod, prezidată de Patriarhul Daniel, și face parte dintr-un set mai amplu de hotărâri privind activitatea pastorală, misionară, liturgică și educațională a Bisericii Ortodoxe Române. Sinodul a atras atenția asupra confuziei pe care anumite grupări o pot crea în rândul credincioșilor prin folosirea unor titulaturi, veșminte, slujbe și icoane specifice Bisericii Ortodoxe.

Potrivit hotărârii sinodale, centrele eparhiale vor avea responsabilitatea de a informa corect credincioșii cu privire la grupările care se prezintă drept ortodoxe, dar pe care Biserica Ortodoxă Română le consideră schismatice sau eretice.

Reprezentanții Bisericii semnalează că aceste grupări desfășoară activități de cult asemănătoare celor ortodoxe și folosesc elemente de identificare religioasă specifice Bisericii. În acest fel, credincioșii pot întâmpina dificultăți în a distinge între structurile canonice și cele care nu se află în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română.

Un alt aspect menționat în comunicatul privind hotărârile Sfântului Sinod este solicitarea de donații. Potrivit documentului, unele dintre aceste grupări cer sprijin financiar pentru construirea unor lăcașuri de cult și pentru desfășurarea unor activități sociale și religioase.

În acest context, centrele eparhiale vor atrage atenția asupra importanței păstrării comuniunii depline cu Biserica Ortodoxă canonică și a respectării rânduielilor stabilite de Sfinții Părinți.

În cadrul aceleiași ședințe, Sfântul Sinod a aprobat proiectul de text al Codului pastoral de comunicare responsabilă în Biserica Ortodoxă Română.

Documentul reunește și sistematizează prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la responsabilitatea și disciplina comunicării publice a clericilor. Proiectul urmărește să centralizeze regulile aplicabile comunicării publice în cadrul Bisericii.

Totodată, Sfântul Sinod a analizat situația pastorației ortodocșilor străini și activitatea misionară desfășurată în rândul imigranților din România.

Printre hotărârile adoptate se numără și declararea anului 2028 drept „Anul omagial al folosirii textelor biblice în viața liturgică a Bisericii” și „Anul comemorativ al traducătorilor și tipografilor cărților biblice și liturgice” în Patriarhia Română.

Sfântul Sinod a aprobat, de asemenea, programul-cadru aferent, care include componente teologice și educaționale, culturale și mediatice.

O altă decizie vizează aprobarea unor proiecte de texte liturgice dedicate unor sfinți și unor icoane ale Maicii Domnului. Lista cuprinde, printre altele, slujba Sfinților Martiri Militari, Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Grabnic ajutătoare” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn și slujba, Acatistul și Paraclisul Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”.

În domeniul educației, Sfântul Sinod a luat act de aprobarea, prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, a șapte manuale școlare noi de Religie pentru clasa a IX-a, destinate cultului ortodox.

De asemenea, centrele eparhiale au fost încurajate să sprijine implicarea profesorilor de Religie în elaborarea viitoarelor proiecte de manuale. Acestea urmează să fie evaluate în cadrul licitațiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.