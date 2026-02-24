Ion Duvac, după ce a fost acuzat că își hărțuiește pacientele: Sunt ținta unei campanii de denigrare 

Ion Duvac, membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din Colegiul Psihologilor din România, a respins acuzațiile de hărțuire sexuală și a afirmat că este ținta unei „campanii de denigrare”. PressOne a relatat că Duvac este acuzat că hărțuiește sexual paciente, formulând propuneri explicite și solicitând imagini cu părțile intime chiar de la prima ședință.

Într-un comunicat transmis marți și semnat alături de avocata sa, Ion Duvac a respins acuzațiile și a susținut că ancheta reprezintă „o campanie de denigrare”. El a afirmat că și-a exprimat intenția de a candida la funcția de președinte al Colegiului Psihologilor și a sugerat că publicarea investigației are legătură cu acest demers. În același comunicat, Duvac nu oferă răspunsuri la întrebările transmise de PressOne, potrivit redacției.

Regulamentul de organizare și funcționare internă, precum și Metodologia de desfășurare a alegerilor din Colegiu prevăd că reprezentanții aleși în forurile de conducere pot avea cel mult două mandate complete consecutive.

Potrivit CV-ului său, Ion Duvac este membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din 2017 și își încheie anul acesta al doilea mandat consecutiv. În aceste condiții, el nu mai poate candida pentru un nou mandat în conducerea Colegiului la alegerile din acest an, potrivit sursei citate.

Înainte de publicarea investigației, PressOne a cerut un punct de vedere și Colegiului Psihologilor. După apariția articolului, instituția a transmis că „până în prezent, nu există sesizări, plângeri sau abateri disciplinare înregistrate” pe numele lui Ion Duvac.

Totuși, Comisia de Deontologie și Disciplină s-a autosesizat și a convocat o ședință de urgență, la care Ion Duvac nu a participat. În punctul de vedere transmis, Colegiul Psihologilor arată că „utilizarea unui limbaj precum cel citat în articol este incompatibilă cu Codul Deontologic” și că solicitarea de imagini cu zonele intime ale pacientelor „poate constitui abatere disciplinară”.

Instituția precizează că legea prevede următoarele sancțiuni: mustrare, avertisment, suspendarea temporară, între 6 și 12 luni, a dreptului de liberă practică sau retragerea definitivă a atestatului.

Potrivit PressOne, redacția l-a contactat telefonic de trei ori pe Ion Duvac înainte de publicarea investigației, iar la solicitarea acestuia i-a trimis întrebările și în scris.

Publicația mai arată că a avut loc o discuție telefonică de aproximativ 30 de minute, în care Duvac ar fi încercat să convingă redacția să amâne publicarea articolului. În timpul conversației, el ar fi afirmat că se află într-o „situație de criză”, pe care „el a generat-o, nu redacția PressOne”.