Avocată revoltată pentră că a stat în aeroport 24 de ore. Ce s-a întâmplat, de fapt

Avocată revoltată pentră că a stat în aeroport 24 de ore. Ce s-a întâmplat, de faptSursa foto: Aeroportul Internațional Chișinău
Criza provocată în aeroport din cauza condițiilor meteo a afectat foarte multe zboruri, chiar și pe cele din Europa. Avocatul Katia Cicală a petrecut și ea aproape 24 de ore în aeroport alături de alți oameni.

Criza de pe aeroport și companiile aeriene

Condițiile meteo au dat bătăi de cap tuturor celor care au avut zboruri către dferite destinații. Aeroportul Henry Coandă a fost blocat aproape 24 de ore. Mulți dintre cei care aveau bilete de avion au stat tot atâtea ore fără mâncare, apă sau altceva.

Sezonul rece 2025–2026 a pus din nou la încercare infrastructura aeroportuară din România. (sursă foto: Facebook / IASI Airport)

Printre ei s-a numărat și avocatul Katia Cicală care avea un zbor scurt până la Valencia. ”Este miezul nopții. Sunt în aeroport de la ora 13. Trebuia să plec la ora 15 spre Valencia. Zbor amânat succesiv: 1 oră. 2 ore. 3 ore. 5 ore”, a povestit ea.

Amânați cu decolarea

În cele din urmă li s-ar fi spus că vor decola. ”La ora 21:00 – îmbarcare. La ora 21:40 – debarcare. Ni s-a spus că urmează degivrarea avionului. Am așteptat. Nu s-a degivrat. După 40 de minute, ușile s-au deschis și am fost invitați să coborâm. Fără explicații clare. Fără informații despre următorul zbor.

Fără apă. Fără mâncare. Fără cazare”, a mai spus ea. După 19 ore state în aeroport lucrurile nu păreau mai optimiste. Dar oamenii deja începeau deja să devină agitați al adresa celor de la compania de zbor.

Cine e de vină

Doar că în astfel de situații, lucrurile nu țin numai de o anumită companie de zbor, spun alți pasageri. ”Nu văd ce treaba are fata de la ghișeu să răspundă la jignirile și la cererile călătorilor supărați! Cu siguranță nici ea nu are nici o informație de la companie!

Și în calitate de fotograf competent va pot spune ca dacă fata cheamă poliția puteți să aveți probleme serioase pentru filmare. Aeroportul și vama are regim special”, a explicat un comentator. Cert este că până la urmă zborul a fost reluat, dar întârzierea a fost mai mare de 20 de ore.

