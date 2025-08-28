International Interdicții totalitare asupra tehnologiei, în toată lumea. În Japonia, statul îți spune cât ai voie să folosești telefonul







Interdicții totalitare asupra tehnologiei, în toată lumea. Într-o eră în care tehnologia digitală, inclusiv utilizarea smartphone-urilor, domină viața cotidiană, statele invocă „preocupările privind sănătatea mentală și fizică a populației” pentru a interveni brutal în viața privată a oamenilor.

Un exemplu recent este inițiativa orașului Toyoake din prefectura Aichi, Japonia, unde primarul Masafumi Koki a propus o ordonanță ce recomandă limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi în afara orelor de muncă și școală, potrivit Tokyo Week Ender.

Această măsură ar avea ca scop „prevenirea efectelor negative ale utilizării excesive a tehnologiei asupra somnului, sănătății mintale și a relațiilor sociale”, susțin autoritățile.

Deocamdată, în Japonia, ordonanța nu este obligatorie și nu prevede sancțiuni, dar a stârnit deja un val de dezbateri și reacții din partea comunității.

Dar decizia din Toyoake devine un punct de plecare pentru discuția globală despre tehnologie, libertate individuală și măsurile totalitariste ale statelor.

Primarul Masafumi Koki susține că scopul propunerii ar fi „de a preveni utilizarea excesivă a dispozitivelor care poate afecta sănătatea fizică și mentală, inclusiv problemele de somn”.

Inițiativa nu se adresează doar tinerilor, ci tuturor rezidenților orașului, de la copii la adulți.

Pentru copii, ordonanța recomandă ca elevii din școlile primare să nu utilizeze dispozitive electronice după ora 21:00, iar adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani să le oprească nu mai târziu de ora 22:00.

În plus, măsura ar avea ca scop stimularea discuțiilor în familie privind obiceiurile digitale și încurajarea echilibrului între viața online și cea offline.

Deși nu există sancțiuni, această propunere se înscrie într-un context mai larg al Japoniei, unde problemele legate de dependența digitală și „hikikomori” – izolarea socială extremă asociată adesea cu folosirea excesivă a tehnologiei – sunt tot mai des discutate.

Experiența prefecturii Kagawa, unde în 2020 a fost adoptată o ordonanță neobligatorie pentru limitarea jocurilor video la o oră pe zi pentru minorii sub 18 ani, arată că Japonia merge, alături de alte țări cândva democratice, pe drumul către intruziunea în viața privată.

Inițiativa din Toyoake a stârnit reacții mixte în rândul locuitorilor. Potrivit unor rapoarte media locale, majoritatea comentariilor au fost critice, mulți considerând că limita de două ore este nerealistă, mai ales pentru adulți, care folosesc dispozitivele și pentru muncă și comunicare, nu doar pentru divertisment.

Criticii arată că responsabilitatea utilizării tehnologiei ar trebui să revină părinților și fiecărei familii.

Dar susținătorii măsurii totalitare subliniază importanța educației digitale și a discuțiilor în familie și spun că ar fi o abordare preventivă, menită să formeze obiceiuri sănătoase pe termen lung, mai degrabă decât să pedepsească comportamentele.

Australia a adoptat în 2024 Legea de Amendare a Siguranței Online (Online Safety Amendment Act), care impune platformelor digitale să verifice vârsta utilizatorilor și să prevină crearea conturilor de către minori fără consimțământ parental.

Platformele care nu respectă legea pot fi amendate sever. Această măsură este mai restrictivă decât inițiativa Toyoake, pentru că are un caracter obligatoriu și sancțiuni.

Scopul legislației ar fi „protejarea minorilor de conținuturi dăunătoare și prevenirea dependenței digitale”. Dar efectele sunt, deocamdată, greu de estimat.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat intenția de a interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Această măsură, similară cu reglementările din regimurile dictatoriale, este motivată de „preocupări privind sănătatea mentală, hărțuirea online și expunerea la conținut inadecvat”.

Spre deosebire de Toyoake, inițiativa franceză are o aplicabilitate mai strictă, vizând un grup de vârstă clar definit și având potențialul de a fi monitorizată la nivel național.

Criticii arată că interzicerea completă încalcă libertatea de xprimare și afectează accesul la informații al copiilor. Dar susținătorii măsurii totalitare susțin că ar fi un pas necesar pentru protejarea sănătății tinerilor.

În Regatul Unit, mai multe școli au interzis utilizarea telefoanelor mobile în incintă, motivând că vizează reducerea „distragerillor, bullying-ului cibernetic și încurajarea interacțiunilor sociale”.

Totuși, inițiativa din Regatul Unit are o aplicare limitată la spațiile școlilor și nu cuprinde restricții generale pentru populație.

India a emis directive prin care școlile sunt încurajate să limiteze timpul petrecut online de elevi la anumite ore și să promoveze activități fizice și sociale.

Aceasta nu este o interdicție absolută, ci o recomandare care încurajează educația digitală și un echilibru sănătos între viața online și cea offline.

Implementarea variază de la școală la școală, ceea ce arată provocările legate de uniformizarea măsurilor și importanța adaptării la contextul local.

Dictatura comunistă de la Beijing a impus restricții stricte pentru utilizarea internetului de către minori, limitând accesul la jocurile online la anumite ore și interzicând accesul în intervale nocturne.

Această măsură, una dintre cele mai stricte din lume, se înscrie în lista de măsuri de cenzură și îngrădire a libertății de exprimare specifică regimurilor dictatoriale comuniste.