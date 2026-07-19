Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare Cod roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă până la ora 17:30. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert prin care populația a fost avertizată asupra riscurilor generate de furtună.

Potrivit ANM, în Capitală și în județul Ilfov sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii puternice și grindină.

Meteorologii avertizează că în intervalul valabilității avertizării pot fi înregistrate cantități importante de apă într-un timp scurt, precum și intensificări puternice ale vântului.

Mesajul RO-Alert transmis populației recomandă evitarea deplasărilor în timpul fenomenelor extreme și respectarea indicațiilor autorităților.

În paralel, ANM a emis avertizări Cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice pentru localități din județele Maramureș, Satu Mare, Prahova, Buzău, Gorj și Mehedinți.

Până la ora 17:00, în zonele vizate sunt prognozate:

-averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp; -descărcări electrice frecvente; -intensificări ale vântului cu rafale de 70-80 km/h; -grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 2-3 cm.

În județul Prahova sunt vizate localități precum Băicoi, Vălenii de Munte, Boldești-Scăeni, Bucov, Plopeni, Vărbilău, Scorțeni, Gura Vitioarei, Drajna, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Vâlcănești, Teișani, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Gornet, Șoimari, Predeal-Sărari, Păcureți, Plopu, Cărbunești, Surani și Ariceștii Zeletin.

În Buzău sunt vizate localități precum Nehoiu, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Viperești, Pănătău, Mânzălești, Cătina, Cozieni, Brăești, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești și Chiliile.

În Gorj sunt vizate Motru, Rovinari, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopșoru, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Drăgotești, Cătunele, Câlnic, Glogova, Samarinești și Ciuperceni.

Avertizarea mai include localități din Mehedinți, Satu Mare și Maramureș, printre care Baia Mare, Baia Sprie, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Cicârlău, Fărcașa, Remetea Chioarului, Groși, Ardusat, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani, Sălsig și Ariniș.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu staționeze în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau altor elemente care pot fi afectate de vânt și să apeleze numărul unic de urgență 112 în situații care pun viața sau bunurile în pericol.

ANM precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene meteorologice periculoase sunt emise pentru perioade scurte, de maximum șase ore, deoarece aceste fenomene pot apărea și evolua rapid.