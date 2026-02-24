Cum a fost spionat James Bond de Stasi, la Checkpoint Charlie, în timpul Războiului Rece. Ce arată documentele declasificate

Documente recent declasificate arată cum Stasi a monitorizat în detaliu filmările „Octopussy” la Checkpoint Charlie, în 1982, când mașina lui James Bond a trecut de patru ori linia frontierei RDG, relatează Euronews.

Documente declasificate recent scot la lumină amploarea monitorizării exercitate de Ministerul pentru Securitatea Statului (Stasi) asupra echipei “Octopussy”, în timpul filmărilor realizate în 1982 la Checkpoint Charlie, unul dintre cele mai sensibile puncte din timpul Războiului Rece.

Potrivit rapoartelor, autoritățile est-germane au documentat în detaliu întreaga activitate din zona de graniță. În dimineața zilei de filmare, între orele 7:30 și 8:30, un convoi format din 12 vehicule a ajuns la punctul de trecere Friedrichstraße/Zimmerstraße. Agenții au consemnat fiecare detaliu, de la amplasarea camerelor și a echipamentelor pe Kochstraße până la deplasările membrilor echipei de producție.

Kochstraße era o arteră aflată sub supraveghere constantă, iar orice activitate neobișnuită era atent analizată. Filmarea unei producții occidentale de amploare într-un asemenea loc a generat o mobilizare informativă considerabilă.

Un episod consemnat în mod special în documente este cel al unui Mercedes negru folosit în filmare. Autoturismul a depășit de patru ori linia care marca frontiera Republicii Democrate Germane, avansând aproximativ patru-cinci metri în teritoriul est-german.

Incidentul a fost tratat cu atenție de autorități. Situația a fost clarificată după ce un diplomat aflat la fața locului a confirmat că este vorba despre o producție cinematografică. În aceste condiții, autoritățile au tolerat repetarea secvenței.

Raportul final menționează că filmările s-au încheiat la ora 13:33 și că „nu a existat niciun impact asupra traficului transfrontalier”.

În “Octopussy”, agentul 007 investighează un plan sovietic care vizează detonarea unei bombe nucleare într-o bază NATO din Europa Occidentală. Intriga era construită pe fondul tensiunilor geopolitice ale perioadei, într-un moment în care confruntarea dintre Est și Vest domina agenda internațională.

Rolul principal a fost interpretat de Roger Moore, aflat atunci la al șaselea său film din seria James Bond. Prezența echipei de filmare într-un spațiu simbolic al divizării Berlinului a atras atenția aparatului de securitate est-german.

Dosarele arată nivelul ridicat de control exercitat în zonă și preocuparea autorităților pentru orice activitate desfășurată în apropierea graniței. Checkpoint Charlie era un punct strategic, iar fiecare eveniment era analizat prin prisma potențialului său impact.

La mai bine de patru decenii de la acele filmări, documentele oferă o imagine detaliată asupra modului în care autoritățile est-germane monitorizau inclusiv activitățile culturale desfășurate la frontieră. Chiar și o producție cinematografică internațională a fost tratată ca un eveniment care necesita raportare minuțioasă.