International

Cum a fost spionat James Bond de Stasi, la Checkpoint Charlie, în timpul Războiului Rece. Ce arată documentele declasificate

Comentează știrea
Cum a fost spionat James Bond de Stasi, la Checkpoint Charlie, în timpul Războiului Rece. Ce arată documentele declasificateRolul principal în „Octopussy” a fost interpretat de Roger Moore. Sursa foto: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Documente recent declasificate arată cum Stasi a monitorizat în detaliu filmările „Octopussy” la Checkpoint Charlie, în 1982, când mașina lui James Bond a trecut de patru ori linia frontierei RDG, relatează Euronews.

Documente declasificate recent scot la lumină amploarea monitorizării exercitate de Ministerul pentru Securitatea Statului (Stasi) asupra echipei “Octopussy”, în timpul filmărilor realizate în 1982 la Checkpoint Charlie, unul dintre cele mai sensibile puncte din timpul Războiului Rece.

Stasi a supravegheat filmările de la Checkpoint Charlie

Potrivit rapoartelor, autoritățile est-germane au documentat în detaliu întreaga activitate din zona de graniță. În dimineața zilei de filmare, între orele 7:30 și 8:30, un convoi format din 12 vehicule a ajuns la punctul de trecere Friedrichstraße/Zimmerstraße. Agenții au consemnat fiecare detaliu, de la amplasarea camerelor și a echipamentelor pe Kochstraße până la deplasările membrilor echipei de producție.

Kochstraße era o arteră aflată sub supraveghere constantă, iar orice activitate neobișnuită era atent analizată. Filmarea unei producții occidentale de amploare într-un asemenea loc a generat o mobilizare informativă considerabilă.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn

Mașina din recuzită a trecut de patru ori linia frontierei

Un episod consemnat în mod special în documente este cel al unui Mercedes negru folosit în filmare. Autoturismul a depășit de patru ori linia care marca frontiera Republicii Democrate Germane, avansând aproximativ patru-cinci metri în teritoriul est-german.

Incidentul a fost tratat cu atenție de autorități. Situația a fost clarificată după ce un diplomat aflat la fața locului a confirmat că este vorba despre o producție cinematografică. În aceste condiții, autoritățile au tolerat repetarea secvenței.

Raportul final menționează că filmările s-au încheiat la ora 13:33 și că „nu a existat niciun impact asupra traficului transfrontalier”.

Roger Moore

“Octopussy”, al 6-lea film din seria James Bond pentru Roger Moore. Sursa foto: arhivă EVZ

Filmul reflecta tensiunile reale ale Războiului Rece

În “Octopussy”, agentul 007 investighează un plan sovietic care vizează detonarea unei bombe nucleare într-o bază NATO din Europa Occidentală. Intriga era construită pe fondul tensiunilor geopolitice ale perioadei, într-un moment în care confruntarea dintre Est și Vest domina agenda internațională.

Rolul principal a fost interpretat de Roger Moore, aflat atunci la al șaselea său film din seria James Bond. Prezența echipei de filmare într-un spațiu simbolic al divizării Berlinului a atras atenția aparatului de securitate est-german.

Dosarele arată nivelul ridicat de control exercitat în zonă și preocuparea autorităților pentru orice activitate desfășurată în apropierea graniței. Checkpoint Charlie era un punct strategic, iar fiecare eveniment era analizat prin prisma potențialului său impact.

La mai bine de patru decenii de la acele filmări, documentele oferă o imagine detaliată asupra modului în care autoritățile est-germane monitorizau inclusiv activitățile culturale desfășurate la frontieră. Chiar și o producție cinematografică internațională a fost tratată ca un eveniment care necesita raportare minuțioasă.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:01 - Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anu...
21:57 - Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică protestează și formulează acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan
21:44 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
21:31 - Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a avut un efect pe termen lung: Sloganul s-a transformat în stare de spirit
21:22 - O femeie și-a bătut crunt și nora, și cuscra. A fost emis ordin de protecție
21:16 - Marian Mexicanu lăsat fără niciun ban de fosta soție. Ce avere a avut lăutarul

HAI România!

România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng

Proiecte speciale