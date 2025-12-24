Vești excelente pentru fanii lui 007. Filmele James Bond vin pe Netflix din 15 ianuarie

Platforma de streaming Netflix va include în catalogul său o selecție de filme din franciza James Bond începând cu 15 ianuarie 2026, în urma unui acord de licențiere cu studiourile Amazon MGM Studios, deținătorul actual al drepturilor asupra producțiilor Bond.

Această dezvoltare marchează o colaborare între două dintre cele mai mari platforme de streaming din lume — Netflix și Amazon — și vine după ce Amazon a achiziționat studioul Metro‑Goldwyn‑Mayer (MGM), care deține catalogul clasic al filmelor James Bond.

Potrivit informațiilor comunicate de surse din industrie, patru filme James Bond vor fi disponibile pe Netflix pentru o perioadă limitată de trei luni, începând cu data de 15 ianuarie 2026. Titlurile incluse sunt:

Die Another Day (2002);

Quantum of Solace (2008);

Skyfall (2012);

No Time to Die (2021).

Aceste filme vor fi distribuite pe platformă în Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Italia și în alte regiuni internaționale, pentru o fereastră de difuzare de trei luni.

Pe lângă filmele James Bond, acordul de licențiere include și alte producții din biblioteca MGM, cum ar fi Rocky și Creed, precum și filme din seria Legally Blonde (La Revanche d’une Blonde). De asemenea, unele seriale originale Amazon vor fi difuzate pe Netflix în aceeași perioadă.

Pe lângă filmele James Bond, acordul cu Amazon MGM Studios prevede că Netflix va include în catalog și seriale produse inițial pentru Prime Video. Printre acestea se numără:

Hunters — serialul creat de David Weil, care a fost difuzat timp de două sezoane pe Prime Video și este deja disponibil pe Netflix începând din această lună.

Serialul Hunters va rămâne pe Netflix pentru o perioadă de un an în aceleași regiuni în care vor fi disponibile și filmele James Bond.

Acordul de licențiere între Amazon MGM Studios și Netflix reprezintă un parteneriat neobișnuit într‑un context în care platformele de streaming concurează pentru conținut exclusiv. MGM a fost cumpărat de Amazon în martie 2022, iar de atunci studioul american a deținut controlul asupra francizei James Bond.

Chris Ottinger, directorul de distribuție la nivel global al Amazon MGM Studios, a explicat că această strategie urmărește extinderea accesului la repertoriul MGM prin parteneriate cu alți furnizori de conținut, inclusiv Netflix.

Pe lângă Statele Unite, filmele James Bond incluse în acord vor fi disponibile în țările vorbitoare de limbă germană, Franța, Italia și în alte teritorii internaționale pentru intervalul de trei luni.

Unele surse externe menționează că lista regiunilor poate fi extinsă, incluzând și alte arii cum ar fi țările nordice și America Latină, dar detaliile oficiale privind toate piețele implicate nu sunt încă anunțate pe deplin.