Poșta Română: Serviciile pentru avocați rămân disponibile

Poșta Română a transmis clarificări Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) privind serviciile poștale utilizate pentru comunicarea actelor oficiale și procedurale, ca urmare a solicitărilor transmise de avocați. Informațiile au fost comunicate luni, 12 ianuarie 2026, printr-un răspuns oficial adresat UNBR.

Potrivit Poștei Române, serviciul de scrisoare recomandată rămâne disponibil la nivel național, fără restricții, și poate fi utilizat la orice oficiu poștal conform regulilor standard.

În ceea ce privește scrisoarea cu confirmare de primire și conținut declarat, aceasta nu a fost eliminată, dar accesul se face, în principal, prin contracte comerciale destinate utilizatorilor care trimit volume recurente de corespondență și au nevoie de garanții suplimentare.

Pentru expedierile ocazionale, Poșta Română recomandă serviciul Prioripost, care oferă confirmare de primire, valoare declarată și urmărire în timp real. Acesta permite expedierea rapidă și sigură a documentelor pe teritoriul național, cu posibilitatea de asigurare împotriva pierderii, furtului sau deteriorării conținutului.

UNBR a subliniat că aceste clarificări sunt esențiale pentru respectarea legii și pentru buna desfășurare a activității avocaților. Uniunea va continua dialogul cu operatorii poștali pentru a menține condiții adecvate în exercitarea profesiei și în derularea procedurilor judiciare și administrative.

Avocații care întâmpină dificultăți în comunicarea actelor de procedură sau care au nevoie de informații suplimentare sunt încurajați să trimită sesizările lor la adresa comunicare@unbr.ro.

Anterior, pe 9 ianuarie 2026, UNBR a semnalat autorităților dificultățile generate de schimbările serviciilor Poștei Române, care ar fi împiedicat respectarea obligațiilor legale în procedurile civile și arbitrale ce implică notificarea prealabilă a părților.

Uniunea a avertizat că modificările pot încălca prevederile Codului de procedură civilă și pot afecta eficiența actului de justiție, mai ales în procedurile urgente sau simplificate.

UNBR rămâne activă în clarificarea situației pentru a proteja exercitarea responsabilă a profesiei de avocat și buna desfășurare a actului de justiție în România.