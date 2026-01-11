Justitie

Poșta Română, acuzată că încurcă munca avocaților. UNBR cere intervenția Ministerului Justiției

Poșta Română, acuzată că încurcă munca avocaților. UNBR cere intervenția Ministerului JustițieiPoșta Română. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a transmis vineri, 9 ianuarie 2026, o sesizare către Ministerul Justiției, după ce Poșta Română a decis să elimine serviciul de scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire.

Acest serviciu era utilizat frecvent de avocați în cadrul procedurilor civile, cum ar fi ordonanța de plată, dar și în alte proceduri care impun notificarea prealabilă a părților.

UNBR, sesizare către Ministerul Justiției

Potrivit UNBR, renunțarea la acest serviciu afectează grav activitatea avocaților și eficiența actului de justiție, deoarece devine imposibilă dovedirea completă a conținutului trimiterilor. „Eliminarea serviciului contravine prevederilor Codului de procedură civilă și altor norme legale, ceea ce poate avea consecințe directe asupra bunei desfășurări a proceselor”, a explicat Uniunea.

UNBR

UNBR. Sursa foto Arhiva EVZ

Uniunea a precizat că, de la 1 ianuarie 2026, Poșta Română nu mai oferă această opțiune, ceea ce face ca obligațiile legale de comunicare să fie dificil de respectat. Avocații riscă astfel să nu poată demonstra în instanță conținutul documentelor trimise, o componentă esențială în multe proceduri civile și arbitrale.

„De la 1 ianuarie 2026, Poșta Română a renunțat la acest serviciu, ceea ce face imposibilă respectarea obligațiilor legale de comunicare și afectează activitatea avocaților, care nu mai pot face dovada completă a conținutului trimiterilor”.

Ministerul Justiției

Ministerul Justiției. Sursă foto: Facebook

Cere clarificări din partea Poștei Române

UNBR a cerut clarificări oficiale din partea Poștei Române privind modalitatea prin care se poate continua respectarea legii, dar și măsuri pentru protejarea activității profesionale a avocaților. Totodată, organizația a informat Ministerul Justiției despre impactul acestei decizii asupra aplicării Codului de procedură civilă.

„Această modificare nu doar că încalcă cadrul legal existent, dar poate afecta și eficiența actului de justiție, mai ales în cazul procedurilor urgente sau simplificate”, se arată în comunicatul UNBR.

UNBR nu renunță

Uniunea a mai anunțat că va continua să clarifice situația și să urmărească ca serviciile de comunicare să fie aliniate cu legea, protejând drepturile profesionale ale avocaților și buna funcționare a sistemului judiciar.

