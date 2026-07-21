Deşi anunţase o zi liberă la nivel naţional pentru a-i omagia pe Lionel Messi şi naționala din Argentina, finalistă a Cupei Mondiale împotriva Spaniei (0-1 după prelungiri), preşedintele Javier Milei a renunţat la festivităţile oficiale, la cererea jucătorilor.

„Jucătorii aveau de ales între şase moduri diferite de a sărbători. Având în vedere tristeţea pe care o simţeau după înfrângere, au decis să nu sărbătorească”, a declarat preşedintele argentinian, făcând apel la „respectarea deciziei luate de jucători”.

Şeful statului, care consideră performanţa echipei Albiceleste – finalistă pentru a doua oară consecutiv – drept un „eveniment extraordinar”, propusese chiar el să se declare o zi liberă, aleasă de jucători şi de staff, pentru a onora statutul lor de vicecampioni mondiali. Acest anunţ nu s-a concretizat.

Câteva mii de suporteri i-au întâmpinat scurt pe o parte dintre jucători luni, la sosirea lor pe aeroportul din Ezeiza, situat la 32 km de Buenos Aires, dar nici Lionel Messi, nici Rodrigo de Paul, coechipierul său de la Inter Miami, nu se aflau acolo.

Ambii s-au întors direct în Florida după finală. Jucătorii prezenţi s-au îndreptat apoi spre centrul de antrenament al Federaţiei Argentiniene, situat în apropiere, salutând grupurile de suporteri care îi aşteptau pe marginea drumului.

În 2022, echipa argentiniană a fost întâmpinată în mod excepţional la întoarcerea în ţară, încununată cu al treilea titlu mondial din istoria sa. Între patru şi cinci milioane de oameni s-au adunat de-a lungul traseului autobuzului cu etaj.

Acesta a fost blocat de mulţimea imensă după doar câţiva kilometri parcurşi în patru ore, iar parada s-a încheiat cu un elicopter care a survolat mulţimea din centrul oraşului.

De această dată, atmosfera a fost mult mai sobră. Jucătorii au preferat să evite festivităţile publice, alegând o întoarcere discretă după înfrângerea din finala Cupei Mondiale.

Preşedintele Milei a respectat decizia lotului, renunţând la ideea unei zile libere naţionale. Suporterii argentinieni rămân totuşi mândri de parcursul echipei, care a ajuns din nou în finala competiţiei supreme.