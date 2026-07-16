Președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat că va urmări din reședința oficială finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania, după victoria cu 2-1 obținută de naționala sa în fața Angliei în semifinale, potrivit publicației El Mundo.

În primele reacții după meci, liderul argentinian a lăudat evoluția echipei și a transmis că succesul nu trebuie asociat cu disputa privind Insulele Malvine.

Conform informațiilor publicate de El Mundo, Milei nu va călători în Statele Unite pentru finala programată duminică la New Jersey și nu va avea întâlniri cu oficiali spanioli.

O sursă din administrația prezidențială de la Buenos Aires a confirmat că șeful statului va rămâne la reședința Quinta de Olivos pentru a urmări partida.

Într-un interviu acordat după calificarea în finală, Javier Milei și-a exprimat satisfacția față de jocul echipei pregătite pentru ultimul act al competiției.

„Am o bucurie imensă. Argentina a fost net superioară”, a declarat președintele, referindu-se la victoria cu Anglia.

Totodată, el l-a elogiat pe Lionel Messi, unul dintre liderii echipei.

Pasiunea lui Milei pentru fotbal este bine cunoscută în Argentina. În tinerețe a evoluat ca portar la Chacarita Juniors și a vorbit de mai multe ori despre interesul său pentru acest sport.

Deși victoria a venit în fața Angliei, Javier Milei a insistat că rezultatul nu trebuie interpretat în cheia disputei istorice dintre Argentina și Regatul Unit privind suveranitatea Insulelor Malvine (Falkland).

Președintele a afirmat că a fost „doar un meci de fotbal” și că problema Malvinelor trebuie abordată prin „o diplomație înțeleaptă”, nu prin „gesturi ieftine de patriotism”.

După fluierul final, Lisandro Martínez și Giovani Lo Celso au afișat pe teren un steag cu mesajul „Las Malvinas son argentinas” („Insulele Malvine sunt argentiniene”).

Regulamentele FIFA interzic afișarea mesajelor cu caracter politic în timpul competițiilor oficiale, astfel că federația argentiniană ar putea fi sancționată disciplinar. Până în acest moment, forul internațional nu a anunțat o decizie.

Absența lui Javier Milei de la finala disputată în Statele Unite vine și pe fondul relațiilor dificile cu premierul spaniol Pedro Sánchez. Cei doi lideri nu au avut până acum întâlniri oficiale și nu au purtat discuții directe.

În vizitele sale anterioare în Spania, Milei nu s-a întâlnit nici cu reprezentanți ai guvernului de la Madrid și nici cu regele Felipe al VI-lea.

Astfel, liderul argentinian va urmări unul dintre cele mai importante meciuri ale naționalei din ultimii ani din Buenos Aires, alături de colaboratorii săi apropiați.