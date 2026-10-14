Fostul campion mondial la categoria mijlocie, argentinianul Jorge Locomotora Castro, a încetat din viaţă miercuri, la vârsta de 59 de ani. Tragedia s-a petrecut într-o sală de bingo situată la periferia orașului Buenos Aires, potrivit informațiilor furnizate de surse din cadrul poliției locale și preluate de agenția EFE.

Decesul a survenit în primele ore ale dimineții, însă motivele exacte ale decesului urmează să fie stabilite. Pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a produs tragedia, cercetările au fost preluate de Unitatea Funcţională de Instrucţie numărul 8 din localitatea Moron.

Primele date oferite de anchetatori indică faptul că fostul sportiv se confrunta cu probleme de sănătate. Conform unui raport al poliției dat publicității recent, Castro suferea de diabet, iar incidentul tragic ar fi putut fi declanșat de o complicație apărută în urma tratamentului său cu insulină.

Fiica boxerului, Quimey Castro, se afla alături de el în momentul în care starea acestuia s-a agravat brusc. Aceasta a oferit detalii tulburătoare pentru presa din Argentina.

„Mi-a spus: Mă doare pieptului, iar eu am zis că e din cauză că fuma excesiv. Am chemat securitatea şi totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat fiica regretatului campion.

Personalul și echipajele sosite la fața locului au încercat să îi salveze viața. Castro a fost transportat de urgență într-o încăpere din incinta sălii de bingo din Moron, unde s-au efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l readuce la viață.

Fiica sa a adăugat că tatăl ei era într-o stare de spirit excelentă înainte de tragicul eveniment și că avea planuri mari de viitor.

„Era bine, fericit; avea un proiect implicând cantine sociale. Mergeam împreună la sala de bingo, beam o cafea - aveam o relaţie minunată”, și-a amintit Quimey Castro.

Originar din Caleta Olivia, o localitate din provincia patagoniană Santa Cruz, Jorge Castro a fost unul dintre cei mai prolifici pugiliști ai generației sale. A construit o carieră impresionantă în boxul profesionist, strângând un total de 144 de meciuri. Palmaresul său este unul remarcabil: 130 de victorii (dintre care 90 obținute prin knock-out), 11 înfrângeri și 3 egaluri.

Momentul de vârf al carierei sale a fost înregistrat pe 12 august 1994. Atunci, Castro a cucerit titlul mondial la categoria mijlocie, versiunea WBA, după ce l-a învins pe americanul Reggie Johnson într-o partidă desfășurată în provincia Tucuman.

La scurt timp după obținerea centurii, el a fost protagonistul unei lupte intrate în istorie. În cadrul oapărări a titlului împotriva americanului John David Jackson, argentinianul a reșit o revenire spectaculoasă și a obținut victoria, în ciuda momentelor extrem de dificile traversate pe parcursul meciului.

Jorge Castro a rămas posesorul centurii mondiale WBA până pe 19 decembrie 1995. Domnia sa la categoria mijlocie s-a încheiat la Tokyo, unde a fost învins de japonezul Shinji Takehara, după ce reușise anterior să își apere cu succes titlul în patru rânduri.

Reticența de a părăsi ringul l-a făcut să lupte până în anul 2007. Ultimul meci profesionist din carieră l-a disputat pe 27 ianuarie 2007, la Mar del Plata, ocazie cu care l-a învins pe José Luis Herrera prin knock-out tehnic.

Poreclit Locomotora și Rona, Castro s-a consacrat drept una dintre cele mai iubite și reprezentative figuri ale sportului argentinian din anii '90, fiind apreciat la scenă deschisă pentru stilul său agresiv și combativ.

Ceremonia de priveghi în memoria fostului mare campion mondial va fi organizată miercuri în localitatea Moron.