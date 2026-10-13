Echipa națională de rugby a României se pregătește pentru un program intens în luna noiembrie, când va găzdui trei meciuri amicale de nivel înalt la București. Toate confruntările din cadrul turneului Nations Cup vor fi găzduite de Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, conform frr.ro.

Seria de meciuri începe pe 6 noiembrie împotriva selecționatei din Tonga, continuă pe 14 noiembrie în compania Statelor Unite ale Americii și se încheie pe 20 noiembrie cu duelul contra Canadei. Toate partidele sunt programate să înceapă la ora 18:30, iar biletele au fost deja puse în vânzare pe platformele bilete.ro și Eventim.

Pentru pregătirea acestor dueluri internaționale, staff-ul tehnic al tricolorilor a convenit asupra unui lot extins de 54 de sportivi, alcătuit din 32 de înaintași și 23 de jucători de treisferturi.

Componenta internațională este una semnificativă în cadrul echipei: 17 dintre rugbiști evoluează în campionate străine. Un număr de 16 jucători sunt legitimați la cluburi din Franța, iar un altul evoluează în Italia.

Reunirea lotului național este programată pentru data de 25 octombrie, iar sesiunile de antrenament și cantonamentul propriu-zis se vor desfășura la Complexul Sportiv Național Elisabeta Lipă din Snagov.

Antrenorul principal al tricolorilor a subliniat importanța întâlnirilor din această toamnă și cerințele ridicate ale acestor confruntări.

„Aceste trei meciuri împotriva Tonga, SUA şi Canadei reprezintă o provocare majoră pentru noi. Trebuie să fim sinceri în privinţa nivelului adversarilor pe care îi vom înfrunta. Sunt echipe puternice, fizice şi ambiţioase, iar fiecare meci va cere un nivel foarte ridicat de performanţă. În acelaşi timp, evoluţiile noastre recente ne oferă motive reale să fim optimişti în ceea ce priveşte viitorul. Facem progrese, ne dezvoltăm identitatea şi construim o echipă care devine tot mai competitivă.

Mai avem mult de muncă înainte, dar cred în direcţia pe care am apucat-o. Să jucăm în faţa suporterilor noştri, acasă, aduce atât responsabilitate, cât şi mândrie. Trebuie să ne ridicăm la înălţimea momentului, să dăm dovadă de curaj, disciplină şi devotament şi să demonstrăm ce înseamnă să reprezinţi România. Ştim că aceste meciuri vor fi dificile, dar nu suntem aici doar ca să participăm. Vrem să ne depăşim limitele, să continuăm să progresăm şi să-i facem mândri pe suporterii noştri”, a declarat David Gérard – antrenorul principal al Stejarilor.

Jucătorii convocați pentru meciurile din Nations Cup sunt următorii:

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timişoara), James Scott (CS Rapid), Cosmin Manole (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Thomas Creţu (US Dax), Gheorghe Gajion (RC Rouen), Vasile Balan (CS Rapid), Ştefan Buruiană (RC Narbonnais), Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), Adrian Ţală (US Barbezieux), Robert Irimescu, Lukas Mitu (Castres Olympique)

Linia a II-a: Logan Weidner (CS Rapid), Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), Yanis Horvat (SC Albi), Andrei Mahu (RC Massy), Adrian Moţoc (Nissa), Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), Marius Antononescu (RC Servette)

Linia a III-a: Cristi Boboc (CSA Steaua), Adrian Mitu (SAXV – Angouleme), Mihai Popescu (CS Dinamo), Iacopo Bianchi (Rovigo), Keanan Murray (CS Dinamo), Matthew Tweddle (CS Rapid), Alexander Dinu (CS Rapid), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), Bogdan Andreică (CS Rapid), Vlad Neculau (SCM USV Timişoara)

Mijlocaş la grămadă: Alin Conache (CSA Steaua), Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), Toma Mîrzac (CSM Ştiinţa Baia Mare), Rares Mîrzac (CS Rapid)

Mijlocaş la deschidere: Hinckley Vaovasa (Chambery), Ştefan Cojocariu (CS Rapid), Eduard Jumătate (Stade Francais), Daniel Plai (SCM USV Timişoara)

Centri: Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), Mihai Graure (CS Dinamo), Taylor Gontineac (Castres Olympique), Atila Septar (Nissa), Alexandru Bucur (SCM USV Timişoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Serge Le Mezec (RC Tarbes), Sebastien Tofan (SCM USV Timişoara)

Aripi: Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), Toni Maftei (CS Rapid), Taliauli Sikuea (CSM Ştiinţa Baia Mare), Damian Bonaparte (CSA Steaua)

Fundaş: Marius Simionescu (SCM USV Timişoara), Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals)

Echipa din spatele tricolorilor este formată din: David Gérard (antrenor principal), Juan Pablo Orlandi (antrenor înaintare), Raphaël Saint-André (antrenor atac şi treisferturi), Benjamin Lapeyre (antrenor treisferturi şi skills), Gareth Adamson (preparator fizic principal), Daniel Carpo (preparator fizic secund & data scientist), Adrien Haas (preparator fizic secund), Gilles Soirat (analist de performanţă), Fabian Bunu (analist de performanţă), Petra Melinte (doctor), Marius Todosi (kinetoterapeut), Andrei Diaconeasa (kinetoterapeut), David Popa (manager), Iulian Duturlea (kitman).