Naționala de rugby a României a început cu stângul participarea în World Rugby Nations Cup, fiind învinsă duminică dimineață de selecționata statului Chile, scor 48-31 (27-17), într-un meci disputat la Santiago de Chile.

Partida a fost una spectaculoasă, cu numeroase eseuri și schimbări de ritm, însă gazdele au reușit să profite mai bine de momentele importante și să își asigure victoria încă din prima repriză, încheiată cu avantaj de 27-17.

„Stejarii” au răspuns prin acțiuni ofensive consistente și au reușit să înscrie de patru ori pe parcursul întâlnirii. În prima parte a jocului, Adrian Mitu și Ștefan Marko Buruiană au culcat balonul în terenul de țintă, iar Gabriel Rupanu a transformat ambele eseuri și a mai adăugat o lovitură de penalitate.

După pauză, România a continuat să caute revenirea și a mai punctat prin Dylan Schwartz și Marius Simionescu, fiecare reușind câte un eseu. De fiecare dată, Gabriel Rupanu a fost precis la transformări, însă diferența construită de chilieni s-a dovedit imposibil de recuperat.

În ciuda eforturilor depuse în partea secundă, reprezentativa pregătită de David Gérard nu a reușit să schimbe soarta confruntării, iar Chile s-a impus cu 48-31, obținând victoria la debutul competiției.

România va încerca să își refacă moralul în etapa următoare a turneului World Rugby Nations Cup.

Pe 11 iulie, „Stejarii” vor evolua la Montevideo împotriva selecționatei Uruguayului. Meciul este programat să înceapă la ora 20:00, ora României, și va fi transmis în direct de TVR Sport.

Într-un alt meci al cupei de rugby, Noua Zeelandă a învins Franța cu scorul de 34 la 32, iar Japonia a bătut Italia cu scorul de 27-10.

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ştefan Marko Buruiană (RC Narbonne), 3. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 4. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 7. Cristi Boboc C (CSA Steaua), 8. Adrian Mitu (Soyaux -Angouleme), 9. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 10. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara)

Rezerve

16. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Cosmin Manole (CS Dinamo), 19. Logan Weidner (CS Rapid), 20. Keanan Murray (CS Dinamo), 21. Alin Conache (CSA Steaua), 22. Mihai Graure (CS Dinamo), 23. Damian Bonaparte (CSA Steaua)

Staff tehnic: David Gérard – antrenor principal, Raphaël Saint-André – antrenor secund, Juan Pablo Orlandi – antrenor inaintare, Gareth Adamson – S&C, Fabian Bunu – video analist, Petra Melinte – doctor, Marius Todosi – kinetoterapeut, David Popa – manager.

1 Javier Carrasco, 2 Diego Escobar, 3 Iñaki Gurruchaga, 4 Santiago Pedrero, 5 Javier Eissmann, 6 Martín Sigren (capt.), 7 Raimundo Martínez, 8 Ernesto Tchimino, 9 Lucas Berti, 10 Rodrigo Fernández, 11 Nicolás Saab, 12 Domingo Saavedra, 13 Matías Garafulic, 14 Manuel Bustamante, 15 Cristobal Game

Rezerve: 16 Jorge Delgado, 17 Emilio Shea, 18 Matías Dittus, 19 Max Schliesinger, 20 Clemente Saavedra, 21 Marcelo Torrealba, 22 Santiago Videla, 23 Clemente Armstrong

Antrenor principal: Pablo Lemoine.