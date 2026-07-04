Rugby-ul internațional intră într-o nouă etapă. Meciurile-test, considerate până acum confruntări în care principala miză era prestigiul, vor face parte dintr-o competiție complet nouă: Nations Championship 2026. Turneul aduce la start 12 dintre cele mai puternice națiuni ale rugby-ului mondial și propune un format spectaculos: emisfera nordică împotriva emisferei sudice, potrivit Tf1info.

Noua competiție aduce față în față echipele din Turneul celor Șase Națiuni – Franța, Anglia, Irlanda, Italia, Scoția și Țara Galilor – și marile forțe ale emisferei sudice: Argentina, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud.

Lor li se alătură Japonia și Fiji, două reprezentative invitate în acest nou proiect global.

Formatul este unul simplu, dar spectaculos. Competiția se va desfășura pe durata a șase etape: trei partide vor avea loc în luna iulie în emisfera sudică, iar alte trei în noiembrie, în Europa.

Fiecare națională va întâlni cele șase echipe din tabăra adversă, însă nu va juca împotriva formațiilor din propria emisferă. La finalul celor șase etape, va fi stabilit câte un clasament pentru fiecare emisferă, cu poziții de la locul întâi până la locul al șaselea.

Revoluție în rugby-ul internațional. Cum funcționează Nations Championship, turneul celor mai puternice 12 națiuni

Finalul competiției este programat la Londra, pe stadionul Twickenham, între 27 și 29 noiembrie 2026. Acolo, fiecare echipă din emisfera nordică va întâlni formația clasată pe aceeași poziție din emisfera sudică. Marele duel dintre ocupantele primului loc va decide campioana și, practic, cea mai puternică națiune a rugby-ului mondial.

Debutul Nations Championship aduce un meci de gală: Franța întâlnește Noua Zeelandă la Christchurch, într-unul dintre cele mai importante temple ale rugby-ului mondial.

Pentru selecționata pregătită de Fabien Galthié, confruntarea cu legendarii All Blacks marchează începutul unei noi provocări internaționale și deschide un calendar extrem de intens până la finalul anului.

Prin acest format, organizatorii vor să transforme rivalitatea istorică dintre emisfera nordică și cea sudică într-o competiție regulată, desfășurată o dată la doi ani, care să stabilească supremația în rugby-ul mondial.