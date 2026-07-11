Echipa națională de rugby a României a oferit o partidă plină de dramatism în cadrul Cupei Națiunilor, reușind să obțină un rezultat de egalitate în fața selecționatei Uruguayului. Confruntarea disputată pe Estadio Charrua din Montevideo s-a încheiat cu scorul de 36-36, după ce sportivii noștri au controlat o bună parte din prima repriză, dar au fost supuși unei presiuni uriașe pe finalul mecului.

Rezultatul din America de Sud reprezintă o repetiție a unui moment istoric pentru cele două naționale. Este pentru a doua oară când cele două reprezentative termină la egalitate, un deznodământ similar fiind înregistrat tot la Montevideo, în noiembrie 2010, când tabela a arătat 21-21 în preliminariile Cupei Mondiale.

Meciul a început sub semnul echilibrului, însă prima parte a jocului a aparținut clar Stejarilor. Jucătorii pregătiți de David Gerard au intrat la vestiare cu un avantaj promițător, scor 22-17, după ce pe parcursul primelor 40 de minute au reușit să se desprindă chiar și la 15 puncte diferență.

Imediat după reluarea jocului, România a continuat atacurile și a dus scorul la un liniștitor 29-17. Din acel moment, replica gazdelor, cunoscuți sub denumirea de Teros, a fost extrem de tăioasă. Sud-americanii au început o cursă de urmărire agresivă, restabilind mai întâi egalitatea la 29, pentru ca ulterior să revină pe final și să fixeze scorul definitiv al confruntării.

România a reușit o evoluție ofensivă solidă, concretizată prin cinci eseuri. Acestea au fost semnate de Iliesa Lesumaitaiti Tiqe în minutul 8, Tevita Manumua, autor al unei duble în minutele 12 și 68, Logan Weidner în minutul 17 și Ștefan Buruiană în minutul 49. Patru dintre aceste încercări au fost transformate cu succes de Alin Conache, în minutele 9, 18, 49 și 69, tot el fiind cel care a deschis seria punctelor românești dintr-o lovitură de penalitate în minutul 7.

De cealaltă parte, Uruguayul a răspuns prin șase eseuri, profitând de momentele de neatenție din defensiva noastră. Felipe Arcos Perez a punctat chiar în debutul meciului, în minutul 2, fiind urmat de Joaquin Suarez în minutul 19. Omul meciului pentru gazde a fost Joaquin Myszka, autorul unui hat-trick de eseuri în minutele 23, 53 și 64, în timp ce Manuel Ardao a înscris ultimul eseu în minutul 72. Trei dintre aceste lovituri au fost transformate de Jean Cotarmanac'h în minutele 3, 65 și 73.

Acest rezultat de egalitate vine după un debut nefericit al Stejarilor în această campanie. În prima partidă din grupă, desfășurată pe 5 iulie la Santiago de Chile, România a fost învinsă clar de reprezentativa din Chile cu scorul de 48-31.

Pentru delegația tricoloră urmează o nouă provocare de proporții pe pământ sud-american. România va disputa următorul meci din Cupa Națiunilor la data de 18 iulie, adversara fiind puternica selecționată din Samoa, într-o partidă programată să se desfășoare tot pe arena din Montevideo.

Echipa de start a României trimisă pe teren la Montevideo a fost alcătuită din: 1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Ștefan Marko Buruiană (RC Narbonne), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare) 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Adrian Mitu (Soyaux -Angouleme), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (SO Chambery), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timișoara).

Pe banca de rezerve s-au aflat pregătiți să intre: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Alexandru Savin (CS Rapid) 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 20. Keanan Murray (CS Dinamo), 21. Iacopo Bianchi (Rugby Rovigo), 22. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 23. Mihai Graure (CS Dinamo).

Conducerea tehnică a fost asigurată de colectivul format din David Gerard ca antrenor principal, Raphael Saint-Andre în funcția de antrenor secund și Juan Pablo Orlandi responsabil de pregătirea înaintării. Din staff mai fac parte Gareth Adamson (S&C), Fabian Bunu ca analist video, Petra Melinte ca doctor, Marius Todosi în rolul de kinetoterapeut și managerul David Popa.