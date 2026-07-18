Naționala de rugby a României a obținut sâmbătă prima victorie din actuala ediție a World Rugby Nations Cup, după un meci spectaculos disputat la Montevideo. „Stejarii” au învins reprezentativa statului Samoa cu 38-37, reușind o revenire impresionantă în ultimele minute ale partidei.

Samoa a început mai bine partida și s-a desprins rapid la 10-0, însă România a reacționat și a trecut în avantaj, 14-10. Până la pauză, adversarii au revenit la conducere, iar scorul era 17-14.

În repriza secundă, samoanii au părut să scape în învingători, după ce au ajuns la 31-14 în minutul 53.

„Stejarii” nu au renunțat însă la luptă și au redus treptat diferența. Cu un sfert de oră înainte de final, scorul era 31-26 pentru Samoa, iar finalul a fost unul electrizant.

România a înscris un nou eseu și a avut apoi ultimul atac al partidei. Tricolorii au construit fără greșeală faza decisivă, iar ofensiva s-a încheiat cu un eseu care a adus victoria, scor 38-37.

Succesul este primul pentru România la ediția din acest an a World Rugby Nations Cup.

În primele două partide, „Stejarii” au pierdut cu Chile, scor 31-48, și au remizat cu Uruguay, 36-36. Victoria împotriva Samoa încheie turneul cu un rezultat de prestigiu pentru reprezentativa pregătită de stafful tehnic al României.