Naționala României va juca împotriva Poloniei sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a cincea din Liga Națiunilor. Biletele vor fi puse în vânzare pentru publicul larg vineri, 16 octombrie, iar prețurile pornesc de la 50 de lei. Copiii și tinerii vor beneficia de tarife reduse, în timp ce membrii Gold și Silver ai aplicației Tricolorii au acces anticipat la o parte dintre bilete.

Prețurile biletelor pentru meciul de pe Arena Națională sunt cuprinse între 50 și 130 de lei. Cele mai ieftine sunt disponibile la peluze, în timp ce locurile centrale de la tribunele 1 și 2 costă 130 de lei. La fiecare bilet se adaugă o taxă de procesare de 2 lei.

Copiii cu vârsta sub 15 ani pot cumpăra bilete la prețul de 10 lei, iar tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani beneficiază de un tarif de 30 de lei.

Pentru copiii care nu au împlinit 15 ani este disponibilă zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”. La cumpărare trebuie selectat tipul de bilet „copil”, iar datele acestuia trebuie introduse în sistem pentru emiterea biletului corespunzător.

O comandă poate include cel mult patru bilete. Excepție face zona Family Zone, unde pot fi cumpărate până la cinci bilete, cu condiția ca cel puțin unul să fie destinat unui copil sub 15 ani.

Primele 1.000 de bilete sunt disponibile începând de marți, 13 octombrie, de la ora 12:00, prin aplicația Tricolorii, exclusiv pentru membrii Gold și Silver.

Aceștia pot revendica maximum patru bilete pentru fiecare cont și beneficiază de reduceri la biletele pentru adulți: 25% pentru membrii Gold și 10% pentru cei Silver.

Pentru a cumpăra biletele, membrii trebuie să se autentifice pe platforma bilete.frf.ro cu același cont asociat statutului Gold sau Silver. Apoi, vor accesa secțiunea „Oferte” din meniu, vor selecta evenimentul aferent campaniei, își vor alege locurile disponibile și vor parcurge pașii obișnuiți pentru plată.

Cele 1.000 de bilete vor putea fi revendicate până la începerea vânzării generale, programată vineri, 16 octombrie, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Pentru persoanele care devin între timp membri Silver sau Gold, beneficiile aferente, inclusiv accesul anticipat și reducerea, vor deveni active în cel mult 24 de ore de la efectuarea upgrade-ului.

Achiziția presupune crearea și confirmarea unui cont sau autentificarea într-un cont existent pe canalele FRF, inclusiv FRF.tv și aplicația Tricolorii. Sistemul oferă și o funcție care poate sugera automat cele mai bune locuri disponibile într-un anumit sector.

După plasarea comenzii, cumpărătorul are la dispoziție 15 minute pentru confirmarea și achitarea acesteia. Personalizarea biletelor se realizează ulterior achiziției.

Biletele vor fi disponibile exclusiv în aplicația mobilă Bilete FRF, care poate fi descărcată din App Store pentru iOS și Google Play pentru Android.

După instalarea aplicației și autentificarea cu același cont folosit la cumpărare, biletele vor apărea automat. Acestea pot fi păstrate în cont sau transferate către însoțitori prin introducerea adreselor lor de e-mail. Destinatarii vor putea accesa biletele în aplicația Bilete FRF, după ce își creează un cont sau se autentifică folosind adresa de e-mail indicată la transfer.

Accesul pe stadion se va face exclusiv prin aplicație, pe baza unui cod QR care va deveni activ cu cinci ore înainte de începerea meciului. După scanare, biletul nu va mai putea fi folosit de o altă persoană.

Un singur telefon poate fi utilizat pentru accesul mai multor spectatori, prin scanarea succesivă a codurilor QR aferente biletelor din același cont.

Pentru probleme întâmpinate în timpul procesului de cumpărare, FRF pune la dispoziție adresa de e-mail [email protected].

Partida cu Polonia va fi ultima întâlnire a tricolorilor cu suporterii români în acest an. Naționala va avea și ocazia de a-și lua revanșa după înfrângerea categorică din tur, când România a evoluat în inferioritate numerică mai bine de o oră, potrivit informațiilor publicate de FRF.

La trei zile după meciul de pe Arena Națională, pe 17 noiembrie, România va disputa ultima partidă din grupă, în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovinei.