EVZ Special Armata nevăzută a României: diplomații! Adrian Severin vorbește despre cum și-a jucat România șansele







Diplomația reprezintă una dintre cele mai vechi și esențiale forme de interacțiune între state. Este arta de a negocia, de a construi punți de dialog și de a gestiona conflicte prin mijloace pașnice. Diplomația nu înseamnă doar tratate și protocoale oficiale, ci și subtilitatea relațiilor interumane, jocul echilibrului de putere și capacitatea de a anticipa schimbările geopolitice.

Adrian Severin, fost ministru de Externe, a fost prezent luni, 25 august, la un podcast moderat de jurnalistul și istoricul Dan Andronic. Înregistrarea integrală poate fi urmărită pe pagina de YouTube „HAI România”. Al a vorbit despre tema diplomației și subliniază că România și orice țară are două armate.

„Una este cea militară, care intră în joc doar atunci când este război. În rest, stă pe margini și se pregătește. Și apoi avem armata diplomaților, care este o armată cu activitate permanentă”. Apoi, pentru prezent, Severin a spus și cum se practică această artă în țara noastră. Fostul oficial este de părere că „s-a prăpădit”.

De asemenea, el a amintit și de Ioan Donca, care a decedat la 22 august 2025, pe care îl descrie ca „unul dintre cei mai mari diplomați ai României”. Ioan Donca a fost ambasador la Malaezia pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, șeful protocolului în Ministerul de Externe, consilier al lui Nicolae Ceaușescu, apoi numit de președinți ai României în posturi importante, la Budapesta în anii 1990, „când lucrurile erau extrem de contondente”. Apoi a fost numit la Beijing și la Moscova de către Emil Constantinescu și Traian Băsescu.

„L-am cunoscut foarte bine, un diplomat de excepție, un om care mi-a povestit enorm de multe lucruri și de la care am înțeles, de fapt, cum se judecă. Odată cu dispariția lui, ne dăm seama cât de goală a rămas lumea asta, care este o lume extrem de importantă, pentru că România niciodată n-a fost o forță militară. În schimb, o forță diplomatică a fost. Și am avut momente de grație în istorie, datorită diplomației, nu datorită forței militare, pentru că cu forță militară am dat greș cam de fiecare dată”, a relatat Adrian Severin.

Ioan Donca a fost ambasador în Ungaria în timpul ministeriatului lui Severin și atunci, în colaborare, au încercat să construiască o relație care să treacă de reconcilierea istorică, ci să fie un parteneriat istoric româno-ungar. „Și ambasadorul Donca a contribuit la această realizare, în condițiile în care, trebuie spus foarte clar, a fost un român desăvârșit, un patriot român absolut, care nu a avut în minte și în suflet decât interesul României”, a adăugat fostul ministru de Externe în cadrul podcastului.

Severin subliniază că, odată cu decesul ambasadorului Ioan Donca se pune un accent suplimentar asupra sfârșitului diplomației românești. Fostul ministru povestește despre observația unui diplomat ucrainean cu care a vorbit cu câțiva ani în urmă. „El stima mult diplomația românească pentru că noi am reușit lucruri extraordinare prin diplomație. Și l-am întrebat pe ce se bazează această apreciere și mi-a spus un lucru foarte interesant și foarte corect. A menționat că noi am reușit să ieșim măriți teritorial din toate războaiele pe care le-am pierdut. Și am stat și m-am gândit și așa este, la capătul tuturor războaielor pierdute, România a ieșit în avantaj”.

De aceea, Adrian Severin speră că și acum va fi aceeași situație cu războiul din Ucraina. „Deși iarăși mă gândesc la ce spunea Petre P. Carp, că românii au atâta noroc încât nu le mai trebuie și o politică bună. Numai că, zic eu, norocul acesta nu merge de multe ori. E doar o remarcă anecdotică. Nu cred că ne putem baza pe ea. Norocul ăsta are și el un capăt și un sfârșit. România și orice țară are două armate. Una este cea militară, care intră în joc doar atunci când este război. În rest, stă pe margini și se pregătește. Apoi avem armata diplomaților, care este o armată cu activitate permanentă”.