Monden Becali l-a pus la punct pe Rizea. Ce relație a avut cu Tania Budi, de fapt







Gigi Becali a intrat din nou în prim-planul unui scandal mediatic, după ce fostul deputat Cristian Rizea a lansat afirmații despre viața personală a patronului FCSB. Rizea a susținut că latifundiarul din Pipera ar fi avut o relație de două decenii cu fosta vedetă TV Tania Budi. „Încearcă să mă enerveze”, a spus patronul FCSB.

Declarația a stârnit imediat reacția lui Becali. Patronul FCSB a încercat să închidă subiectul, negând orice legătură cu vedeta din anii 2000.

„Nici nu o cunosc pe Tania Budi”, a spus el, adăugând că acuzațiile vehiculate de Rizea sunt complet inventate. În opinia sa, fostul deputat ar urmări doar să-l provoace și să obțină un avantaj material.

Latifundiarul a subliniat că nu are de ce să răspundă cu violență și că nu ar risca niciodată libertatea pentru astfel de afirmații.

„Să știe Procuratura, Poliția, toate instituțiile din țară, că dacă i se va întâmpla ceva, nu e din cauza mea”, a precizat el.

În stilul său caracteristic, Becali a apelat la credință și a insistat că lasă lucrurile în seama lui Dumnezeu. Mesajul său a fost însă și unul pragmatic, adresat rudelor și apropiaților: „Nepotii mei, rudele mele, bodyguarzii mei, vă rog să-l lăsați în pace. Dreptatea o face Domnul Dumnezeu”.

Dacă zvonurile despre o așa-zisă relație amoroasă cu Tania Budi l-au iritat, ceea ce l-a determinat pe patronul FCSB să intervină ferm a fost faptul că Rizea a adus în discuție familia.

„Au fost vorbe până a zis de pușcărie, dar când a început să vorbească de fetele mele, e grav. A întrecut orice limită”, a spus Becali, vizibil deranjat de faptul că rudele sale au fost implicate în scandal.

Pentru omul de afaceri, familia este o zonă inviolabilă. Oricât de dur ar fi în discursurile publice, el a arătat de fiecare dată că atacurile la adresa rudelor îi trezesc cea mai mare indignare. „Îl rog din suflet, nu-l ameninț, dar să se oprească cu copiii”, a mai transmis el.

Relația dintre cei doi nu a fost niciodată apropiată, iar patronul FCSB a ținut să lămurească acest aspect. A spus că l-a întâlnit pe Rizea doar ocazional, la evenimente mondene sau prin intermediari, fără a exista vreo legătură personală. „Nu am niciun război cu el, dar să termine cu familia mea. Nici dacă îmi dă un milion de euro nu-l iert”, a punctat patronul roș-albaștrilor.

Mai mult, latifundiarul a menționat că i-a dat cândva o sumă de bani modestă, în jur de 5.000 de euro, pentru o rezervare la restaurant, dar asta nu înseamnă că între ei ar fi existat vreo relație apropiată.

Poate cel mai puternic mesaj al lui Gigi Becali a fost acela că nu intenționează să ducă disputa în justiție. „Nu vreau dreptate în instanță, ci Dumnezeu să o facă. El face lucruri minunate”, a declarat omul de afaceri. „Eu nu-i fac nimic. Dacă pățește ceva, nu de la mine i se trage”, a mai spus el.

Nu este prima dată când Cristian Rizea face declarații controversate despre persoane publice. Fost parlamentar, fugit din România și condamnat pentru corupție, Rizea s-a remarcat în ultimii ani prin apariții în mediul online, unde lansează adesea acuzații incendiare.