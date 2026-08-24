Un an sau chiar mai mulți ani de muncă pot lipsi din evidențele folosite la stabilirea pensiei, mai ales în cazul perioadelor lucrate înainte de 1 aprilie 2001. În astfel de situații, perioada respectivă nu este automat pierdută, însă trebuie dovedită prin documentele prevăzute de legislația pensiilor.

Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, dovada stagiului de cotizare se face, în principal, cu carnetul de muncă. Dacă acesta nu există sau anumite perioade nu au fost trecute în carnet, pot fi folosite și alte documente, inclusiv adeverințe eliberate de angajator, deținătorul legal al arhivei sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale.

Faptul că un interval de timp nu apare în documentele luate în calcul la pensie nu înseamnă neapărat că persoana respectivă nu a lucrat sau că perioada nu mai poate fi valorificată.

Pentru vechimea realizată până la 1 aprilie 2001, casa de pensii are nevoie de documente care să dovedească perioada lucrată. În cazul în care anumite perioade au fost omise din carnetul de muncă, acestea pot fi dovedite prin adeverințe eliberate de angajator, deținătorul legal al arhivei sau un operator economic autorizat, iar documentul trebuie să menționeze și motivul pentru care perioada respectivă nu a fost înscrisă în carnet.

Situația este diferită pentru perioadele de după 1 aprilie 2001. Acestea se regăsesc, în principiu, în baza de date a sistemului public de pensii, dacă angajatorul și-a îndeplinit obligația de a transmite declarațiile lunare privind evidența nominală a salariaților și contribuțiile datorate.

Pierderea carnetului de muncă nu înseamnă că vechimea este imposibil de recuperat.

Potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP) precizează că, în lipsa carnetului, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, dovada stagiului poate fi făcută prin adeverințe eliberate de angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de operatori economici autorizați de Arhivele Naționale. În cazul pierderii carnetului, este necesară și publicarea pierderii în Monitorul Oficial, potrivit regulilor aplicabile.

Prin urmare, primul pas este identificarea angajatorului la care a fost realizată perioada lipsă și verificarea situației arhivei acestuia.

Dacă firma există în continuare, solicitarea documentelor se poate face către fostul angajator. Dacă societatea nu mai funcționează, documentele pot fi căutate la deținătorul legal al arhivei.

Este o situație distinctă de pierderea carnetului. Dacă persoana are carnetul de muncă, dar o anumită perioadă lucrată nu a fost înscrisă, CNPP arată că aceasta poate fi dovedită prin alte acte prevăzute de lege. Adeverința trebuie să indice perioada și motivul pentru care aceasta a fost omisă din carnet.

Acest lucru este important mai ales pentru persoanele care își verifică dosarul înainte de pensionare și constată că există diferențe între istoricul real al activității și ceea ce apare în documentele deținute.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, situația este, în principiu, mai simplă.

Stagiul de cotizare este înregistrat în baza de date a sistemului public de pensii, în măsura în care angajatorii au transmis declarațiile lunare necesare. CNPP poate elibera, la cererea asiguratului, o adeverință privind stagiul de cotizare realizat după această dată.

Astfel, o persoană care se apropie de pensionare nu ar trebui să aștepte emiterea deciziei de pensionare pentru a descoperi eventualele neconcordanțe. Verificarea stagiului înainte de depunerea dosarului poate arăta dacă există perioade care trebuie clarificate.

Problema poate fi rezolvată și după stabilirea pensiei. Dacă pensionarul obține ulterior documente care dovedesc perioade de activitate sau venituri care nu au fost valorificate, acestea pot fi depuse la dosarul de pensie pentru recalculare, în condițiile legii.

CNPP a precizat că adeverințele care dovedesc anumite venituri contributive pot fi depuse în continuare la dosarele de pensii, fără un termen-limită pentru depunere, iar drepturile rezultate din documentele noi se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care acestea au fost depuse.

Este însă importantă diferența dintre dovedirea unei perioade de muncă și dovedirea unor venituri care pot influența cuantumul pensiei. Nu orice document nou produce automat aceeași modificare a pensiei, motiv pentru care actele trebuie verificate de casa de pensii.

În primul rând, trebuie identificată perioada exactă care nu apare în evidențe: anul, lunile, angajatorul și natura activității. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, trebuie verificat carnetul de muncă și, dacă informația lipsește, trebuie solicitată o adeverință de la angajator sau de la deținătorul legal al arhivei.

Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, poate fi solicitată de la casa teritorială de pensii o adeverință privind stagiul de cotizare, pentru verificarea informațiilor existente în sistem.

Dacă documentele sunt obținute după pensionare, acestea pot fi depuse la casa de pensii pentru valorificare, potrivit procedurii aplicabile.

Pentru cei care au ieșit deja la pensie, găsirea unor acte vechi nu trebuie ignorată. O adeverință care dovedește o perioadă de muncă nevalorificată sau anumite venituri care trebuie luate în calcul poate determina modificarea drepturilor de pensie, dacă documentul îndeplinește condițiile legale.

De aceea, pensionarii care descoperă diferențe între istoricul real al activității și perioadele valorificate în decizia de pensionare au un motiv să verifice situația la casa de pensii, în loc să considere automat că perioada respectivă este pierdută.