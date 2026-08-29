Becurile care pâlpâie în casă pot avea o cauză banală, precum un bec defect, dar pot indica și probleme ale instalației electrice, de la contacte slăbite până la fluctuații de tensiune, potrivit blogului geya.ro.

Dacă fenomenul apare în mai multe camere sau este însoțit de miros de ars, prize fierbinți ori întreruperi de curent, instalația trebuie verificată de un specialist.

O lumină care pâlpâie ocazional nu înseamnă automat că există o defecțiune gravă. Totuși, modul în care apare problema poate oferi indicii importante: este afectat un singur bec, pâlpâie luminile din toată casa sau fenomenul apare atunci când pornește un aparat electric mare?

Una dintre cele mai simple explicații este chiar becul. Un bec LED uzat sau defect poate începe să lumineze intermitent, iar problema poate dispărea după înlocuirea lui.

O altă cauză frecventă este un contact imperfect. Acesta poate apărea în dulia becului, în corpul de iluminat, întrerupător sau în instalația electrică. Alimentarea devine astfel instabilă, iar lumina începe să pâlpâie.

Becurile LED sunt, în general, mai sensibile la variațiile mici de tensiune decât becurile clasice cu filament. De aceea, un fenomen care înainte putea trece neobservat poate deveni vizibil după montarea iluminatului LED.

Atunci când problema apare într-o singură cameră sau la un singur corp de iluminat, prima suspiciune este legată de bec sau de corpul în care acesta este montat.

Pot exista mai multe explicații:

becul este defect sau uzat;

becul nu este montat corect;

dulia are un contact imperfect;

întrerupătorul este uzat;

sursa de alimentare sau driverul LED are o problemă.

În acest caz, cea mai simplă verificare este înlocuirea becului cu unul funcțional. Dacă noul bec continuă să pâlpâie, problema poate fi în corpul de iluminat sau în circuitul electric.

Acest detaliu este important. Dacă lumina pâlpâie exact în momentul în care pornește frigiderul, aerul condiționat, mașina de spălat, o pompă sau un alt consumator puternic, poate exista o scădere temporară de tensiune.

Fenomenul poate apărea atunci când instalația este veche, circuitul este suprasolicitat sau mai mulți consumatori mari sunt conectați pe aceeași alimentare.

În locuințele cu instalații electrice dimensionate necorespunzător, pornirea unui aparat cu consum mare poate afecta temporar și iluminatul.

Situația trebuie tratată cu mai multă atenție atunci când luminile pâlpâie simultan în mai multe camere.

În acest caz, problema este mai puțin probabil să fie provocată de un singur bec defect. Printre cauzele posibile se numără:

variații de tensiune în rețeaua electrică;

conexiuni slăbite în tabloul electric;

probleme la alimentarea principală;

un conductor de nul cu conexiuni imperfecte;

o instalație electrică veche sau suprasolicitată.

Dacă fenomenul afectează mai multe corpuri de iluminat, este recomandată verificarea instalației de către un electrician autorizat.

Există și situația în care un bec LED pâlpâie sau se aprinde slab chiar dacă întrerupătorul este în poziția „oprit”.

Una dintre cauzele frecvente este utilizarea unui întrerupător prevăzut cu LED sau neon de orientare. Un curent electric foarte mic poate circula prin circuit și poate fi suficient pentru a încărca componentele electronice ale becului LED, provocând aprinderi scurte sau pâlpâiri.

Fenomenul nu înseamnă neapărat că becul sau instalația este defectă, dar poate indica o problemă de compatibilitate între bec și întrerupător.

Există câteva situații în care problema nu ar trebui ignorată. Un electrician trebuie contactat cât mai repede dacă pâlpâirea este însoțită de:

miros de ars;

prize sau întrerupătoare fierbinți;

zgomote sau pocnituri în tablou;

scântei;

urme de topire;

siguranțe care se declanșează frecvent;

variații puternice ale intensității luminii;

funcționarea instabilă a altor aparate electrice.

Aceste semne pot indica o conexiune defectă sau o problemă mai serioasă a instalației electrice. Nu este recomandată desfacerea tabloului electric sau intervenția asupra conexiunilor de către persoane fără pregătire de specialitate.

Există câteva verificări simple care pot ajuta la identificarea problemei, fără intervenții asupra instalației:

schimbă becul care pâlpâie;

observă dacă problema apare într-o singură cameră sau în toată casa;

urmărește dacă pâlpâirea apare când pornește un anumit aparat;

verifică dacă întrerupătorul are lumină de orientare;

notează dacă becul pâlpâie doar când este aprins sau și atunci când este stins.

Aceste informații pot ajuta electricianul să identifice mai rapid cauza problemei