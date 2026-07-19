O priză care se încălzește în timpul utilizării poate indica o problemă la instalația electrică sau la aparatul conectat și nu ar trebui ignorată, potrivit recomandărilor specialiștilor în siguranță electrică, potrivit Electrical Safety First.

Deși uneori este normal ca priza să fie ușor caldă după utilizarea unor consumatori puternici, temperaturile ridicate pot semnala un risc de defectare sau chiar de incendiu.

Fenomenul poate apărea în orice locuință și este important să fie verificat cât mai repede, mai ales dacă priza devine fierbinte la atingere, emană miros de plastic încins sau prezintă urme de înnegrire.

Există mai multe cauze care pot duce la supraîncălzirea unei prize. Una dintre cele mai frecvente este suprasolicitarea circuitului electric prin conectarea unor aparate cu consum mare de energie, precum radiatoare electrice, aparate de aer condiționat portabile sau cuptoare electrice.

O altă cauză poate fi existența unor conexiuni slăbite în interiorul prizei. În timp, contactele se pot uza, iar rezistența electrică crește, ceea ce generează căldură.

De asemenea, prizele vechi sau deteriorate pot deveni periculoase, mai ales dacă instalația electrică nu a mai fost verificată de mulți ani.

Specialiștii recomandă să fie urmărite câteva semnale de avertizare:

priza este fierbinte la atingere;

se simte miros de plastic ars;

apar scântei la introducerea sau scoaterea ștecherului;

se observă urme maronii sau negre în jurul prizei;

aparatul conectat funcționează intermitent.

Oricare dintre aceste simptome poate indica un contact electric defect sau o instalație care necesită verificare.

Primul pas este deconectarea aparatului electric și evitarea utilizării prizei până la identificarea cauzei. Dacă priza continuă să se încălzească sau prezintă urme vizibile de deteriorare, este recomandată oprirea alimentării circuitului respectiv și solicitarea intervenției unui electrician autorizat.

În cazul instalațiilor electrice mai vechi, o verificare periodică poate identifica din timp eventualele probleme și poate reduce riscul producerii unor incidente.

Supraîncălzirea unei prize nu înseamnă automat că va izbucni un incendiu, însă reprezintă un semnal că instalația electrică funcționează în condiții care trebuie investigate.

Temperaturile ridicate pot deteriora izolația cablurilor și componentele interne ale prizei, crescând riscul apariției unui scurtcircuit.

Respectarea puterii maxime admise pentru prize și evitarea utilizării prelungitoarelor suprasolicitate contribuie la creșterea siguranței instalației electrice din locuință.