Președintele Autorității de Audit de la CCR, indemnizație de nabab. Are 15 conturi deschise

Dan Lucian Vlădescu are un teren intravilan în Corbeanca de 1000 de metri pătrați, potrivit declarației de avere. De asemenea mai are un altul în București de numai 13 metri pătrați. Alături de soție deține un alt teren, în Voluntari de 516 metri pătrați.

Tot acolo cei doi mai dețin 6 metri pătrați de teren. În Teleorman, președintele Autorității de Audit deține 16.200 metri pătrați. De asemenea acesta mai are un apartament în București de 78 de metri pătrați.

Totodată mai are în București un alt apartament de 74 de metri pătrați. Alături de soție deține și o casă în Voluntari de 150 de metri pătrați.

Vlădescu are 15 conturi la mai multe bănci

La capitolul mașini, Vlădescu are un BMW pe care l-a cumpărat în 2012. El a reușit de altfel să strângă între anii 1997-2022 bijuterii și ceasuri în valoare de 33.000 de euro. Președintele Autorității de Audit are și mai multe conturi la mai multe bănci.

Astfel, în 2010 a deschis un cont în care are 6006 euro. De asemenea în același an a mai deschis patru conturi în care are 1531 de lei, 9363 de lei, 1265 de li și 1043 de lei. În 2015 a creat un depozit bancar de 7792 de dolari.

În 2018 a mai deschis un cont în care a depus 50.068 de euro. Acesta are și fonduri de investiții în valoare de 92.929 de lei.

Câștigă mai prost ca soția

De asemenea în același an a mai pus într-un alt cont 3570 de lei. Vlădescu are și două credite, unul dintre ele are valoarea de 353.319 lei și este scandent în 2041. Celălalt are valoarea de 59.850 de lei și este scandent în 2025.

La capitolul venituri, acesta are o indemnizație de 324.156 de lei. De asemenea trebuie să încaseze 30.000 de lei onorarii restante. Dar soția lui este cu adevărat cea care aduce bani în casă. Aceasta câștigă nu mai puțin de 587.401 lei. De asemenea Vlădescu mai încasează 14.087 de lei dintr-o chirie a unui apartament.