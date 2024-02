Piața imobiliară. Cartierul din București cu cele mai ieftine apartamente

Cartier din Bucureşti cu cele mai ieftine apartamente. Este vorba despre o zonă din Capitală unde prețul mediu pentru apartamentele cu două camere a scăzut. Prima lună din an a venit cu ușoare creșteri de preț pentru apartamentele cu două camere din București. Dar în unele cartiere prețurile sunt la fel ca și acum un an. Şi nu doar într-o singură zonă media a scăzut sub pragul psihologic de 60.000 de euro.

Cartier din Bucureşti cu cele mai ieftine apartamente

Proprietarii au cerut pretul mediu de 58.200 de euro pentru locuințele de două camere din zona Rahova-Sebastian din București. Față de acum un an, când prețul mediu a fost de 64.700.

Se observă o scăderea de 10% în ianuarie 2024. Mai trebuie spus că în 2023, media din nicio zonă nu era sub pragul de 60.000 de euro.

Prețuri medii cerute de proprietarii de apartamente sub 70.000 de euro sunt în cartierele Berceni-Giurgiului. De asemenea, puteţi găsi şi în Drumul Taberei-Ghencea sau Grivița-Gara de Nord și Pantelimon.

Cartier din Bucureşti cu cele mai ieftine apartamente. Sursa foto: Pixabay

În ce zonă sunt cele mai scumpe apartamente

Cele mai mari prețuri sunt pentru apartamentele din zona Unirii. Aici, unde proprietarii cer în medie 118.000 de euro. Cea mai mare scădere de preț înregistrată în ianuarie față de aceeași lună din 2022 s-a observat pentru zona Ștefan cel Mare – Tei. Aici, unde media s-a redus cu 12%.

Cartier din Bucureşti cu cele mai ieftine apartamente. Sursa foto: Pixabay

Astfel, în ianuarie anul acesta, proprietarii cereau în medie 72.600 de euro pentru un apartament cu două camere, în timp ce în ianuarie 2023, prețul mediu cerut a fost de 83.000 de euro. Doar într-o singură zonă s-a mai observat o scădere a prețului mediu cerut, de doar minus 1%, în Tineretului-Timpuri Noi.

În ceea ce privește creșterile, cea mai mare a fost pentru locuințele din zona Moșilor, cu un plus de 16% față de ianuarie 2023. Apartamentele din Pantelimon și Iancului-Mihai Bravu sunt și ele mai scumpe în anunțuri cu 11%. Un avans de 8% s-a observat și pentru apartamentele din zonele Titan-Dristor și Grivița-Gara de Nord.