Cât de bogată este Anca Dragu. 6 apartamente, sute de mii de lei și euro în conturi

Anca Dragu are un teren în București pe care l-a cumpărat alături de soț, de 273 de metru pătrați. De asemenea mai deține singură un alt teren de 277 de metri pătrați. Mai are o casă de locuit, tot în București de 109 metri pătrați.

Are și un apartament ceva mai mare de 145 de metri pătrați. Alături de soț, deține tot în capitală un apartament de 98 de metri pătrați. De asemenea cei doi mai au apartament, tot în București de 57 de metri pătrați.

Tot aici cei doi dețin un al treilea apartament de 32 de metri pătrați. Investițiile imobiliare ale soților Dragu s-au extins și la Constanța, la Costinești, și au acolo un apartament de 56 de metri pătrați.

Anca Dragu are 6 apartamente

De asemenea al cincilea apartament îl au tot în București și are 44 de metri pătrați. Anca Dragu are de asemenea mai multe conturi în lei, în euro, dar și în dolari. Astfel la capitolul conturi curente, dar și depozite și fonduri de investiții inclusiv în pensii private, Anca Dragu are peste 600.000 de lei strânși.

De asemenea ea mai are aproape 300.000 de euro strânși în mai multe conturi. Cei mai puțini bani, Anca Dragu îi deține în contul de dolari. Așa se face că acolo sunt strânși numai 6392 de dolari. Senatoarea declară că nu are plasamente sau investiții.

Venituri frumușele din chirii

Nici la capitolul bijuterii peste 5.000 de euro, aceasta nu pare să aibă ceva de declarat. La capitolul venituri, Anca Dragu are trecută indemnizația de senator de 140.623 lei. De asemenea soțul ei câștigă din administrarea mai multor firme peste 160.000 de lei.

La care se adaugă mai multe venituri din sistemul de învățământ ale Ancăi Dragu. Aceasta primește de la SNSPA ca profesor asociat 885 lei. Și de asemenea de la ASE mai primește suma de 950 de lei. Din închirierea apartamentul, senatoarea încasează peste 120.000 de lei. Iar soțul încasează peste 15.000 de lei.