Piața imobiliară. Cu cât se vând apartamentele noi și vechi

Piața imobiliară a început anul pe creștere, conform datelor colectate de o platformă de anunțuri. S-a înregistrat o creștere de 9% a prețurilor pentru apartamentele de vânzare, comparativ cu luna ianuarie 2023. Prețurile medii au fost relativ similare cu cele înregistrate în luna decembrie 2023.

Prețul solicitat pe metru pătrat pentru apartamentele noi scoase la vânzare a crescut cu 10% în luna ianuarie 2024. Creșterea este raportată la luna ianuarie a anului 2023. Prețul apartamentelor vechi, din piața imobiliară, a înregistrat o creștere medie de 8%.

Interesul pentru locuințe a crescut pentru proprietățile de vânzare. În ianuarie 2024 au fost realizate cu 59% mai multe contactări față de luna ianuarie 2023 și cu 66% mai multe față de luna decembrie 2023.

„În contextul pieței imobiliare din țară, în 2024 observăm o tendință interesantă. Deși cererea pentru apartamentele de vânzare este ridicată, numărul tranzacțiilor raportat la fondul locativ se situează cu 29% sub media Uniunii Europene. Pentru mai multă claritate, fondul locativ se referă la totalitatea unităților de locuit disponibile într-o anumită regiune.

Totodată, evoluția prețurilor proprietăților din ultimii trei ani rămâne sub media altor țări din regiune, fiind semnificativ sub ritmul de creștere a veniturilor populației”, a arătat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.