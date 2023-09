Piața imobiliară. Prețurile apartamentelor s-ar putea înjumătăți

Acest lucru evidențiază turbulențe pe piața imobiliară din România. Creditele au înregistrat o scădere cu 4,5 miliarde de lei în comparație cu aceeași perioadă din 2022.

Conform economistului Radu Georgescu, datele sugerează că din ce în ce mai puțini români își pot permite să obțină credite ipotecare din cauza devalorizării monedei naționale. Situația actuală a pieței imobiliare din România pare să se apropie de un blocaj iminent.

Această scădere semnificativă a fost confirmată și de datele oficiale furnizate de Banca Națională a României.

„Acum un an am explicat că piața imobiliară se va bloca deoarece oamenii nu vor mai putea să ia credite. În același timp, agenții imobiliari spuneau că nu va fi nicio problemă. După un an, piața imobiliară s-a blocat. Surpriză”, a scris economistul.