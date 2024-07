Justitie Denunțătorul lui Coldea, Cătălin Hideg, vrea să scape de controlul judiciar







București. Cătălin Hideg, denunțătorul generalului SRI Florian Coldea, a ajuns marți dimineața în fața judecătorilor de la Curtea de Apel din Capitală. Omul de afaceri speră astfel să scape de măsura controlului judiciar impus asupra lui.

Nu este pentru prima oară când afaceristul încearcă să-i convingă pe magistrați, însă până acum toate încercările au fost nefavorabile.

Cătălin Hideg vrea să scape de controlul judiciar

Prin măsura impusă, omul de afaceri nu are voie să părăsească teritoriul României.

De asemenea, Cătălin Hideg a încercat și să schimbe judecătorii din complet, însă cererea sa în acest sens a fost de asemenea respinsă, potrivit antena3.ro.

Omul de afaceri a menționat că această perioadă este una destul de grea pentru el, pentru că nu a reușit să-și desfășoare activitatea.

Firma deținută de omul de afaceri va fi închisă, după ce conturile companiei Sanimed International au fost puse sub sechestru de către un executor judecătoresc.

Acest lucru s-a întâmplat la solicitarea Casei de avocatură Doru Trăilă și Asociații, pentru a recupera o sumă de peste 300.000 de euro în cadrul unui contract de asistență juridică.

Documentul asociat acestui contract este considerat de DNA ca fiind un paravan pentru trafic de influență.

Zeci de oameni rămân fără loc de muncă

În urma deciziei de a închide compania, zeci de angajați ai lui Cătălin Hideg au ieșit să protesteze în stradă.

„Sunt câteva zeci de angajați care protestează. Oamenii își pierd locurile de munca, companie se închide, asta pentru ca firma de avocatura a celor doi generali SRI blochează conturile. Gașca coldistă a blocat trezoreria, au blocat ultimul cont și nu ne mai putem desfășura activitatea.

Sunt 42 de oameni care vor fi dați afară și încă 12 persoane care lucrează in cercetare la institutul de biotehnologie. Am făcut contestație și așteptam răspunsul Tribunalului Giurgiu pentru prima înfățișare. Nu am mai fost solicitat, pentru că acolo acum sunt alte desfășurări ale procesului”, a transmis Cătălin Hideg zilele trecute.

Cătălin Hideg îi numește pe Coldea, Dumbravă și Trăilă asasini economici

Afaceristul acuză că nici poate dacă omora zece oameni pe stradă nu avea parte de un asemenea tratament din partea autorităților.

„Am fost ținut aici ca un infractor. Pe acești oameni îi numesc astăzi asasini economici.

Această gașcă Coldea, Dumbravă, Trăilă, împreună cu șefa lor, doamna Kovesi, sunt criminali economici ai României”, a spus Cătălin Hideg.