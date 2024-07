Justitie Dosarul Coldea. Noi stenograme: Pleacă domnul Hideg și nu mai vine înapoi!







Noi stenograme care dezvăluite detalii din dosarul Coldea au apărut în public. Acestea dezvăluie modalitatea în care generalii SRTI Dumitru Dumbravă și Florian Coldea plănuiau să îl scoată din țară pe Cătălin Hideg.

Au fost dezvăluite noi stenograme din dosarul Coldea, care îi implică pe generalii SRI Dumitru Dumbravă și Florian Coldea. Conversațiasugerează o presupusă conspirație pentru a extrăda afaceristul Cătălin Hideg din țară. Informațiile, prezentate de postul TV Realitatea, includ detalii despre implicația avocatului Doru Trăilă în acest plan.

Doru Trăilă: Fiți atenți ce facem: mâine mă lămuresc. Și într-o variantă de mijloc, facem cererea nu pe Abu Dhabi, că-i speriem. Șeic, familie regală, contracte... Pleacă domnul Hideg și nu mai vine înapoi.

Doru Trăilă: Ăăă... Așa. Deci, am vorbit, ăăă... Am discutat-o cu dumneavoastră, a zis că verifică săptămâna viitoare, întreabă dacă e ok. Și dacă o astfel de cerere ar avea, ăăă, șanse și... Asta aflăm, repet, undeva săptămâna viitoare, o să ne spună exact când și cum o depunem și o să vă zic eu dacă...

Cătălin Hideg: Da, da, da, ca să știu și eu ce am de făcut, că...

Cătălin Hideg: Momentan sunt într-o...

Doru Trăilă: Exact și vă sun. Imediat ce am ceva, vă sun și că spun cum procedăm, da?

Cătălin Hideg spune că propunerea lui Trăilă i s-a părut ciudată și crede că ajunseseră la disperare din cauza neplății banilor.

Cum se pregătea fuga din România

Doru Trăilă: Dar, dacă am organiza plecare și cerem acte pentru a pleca într-o țară europeană, n-ar fi mai ok?

Cătălin Hideg: Păi, și ce să facă ăștia...

Doru Trăilă: Nu vin ei aici?

Cătălin Hideg: Nu vin.

Doru Trăilă: Pe de altă parte, mi-e frică dacă noi cerem aprobare pe Paris și dumneavoastră luați avion din Paris, vă duceți acolo și se află... Ne facem...

Cătălin Hideg: ...mai rău. Eu de venit, oricum vin înapoi. Imaginați-vă, că nu am avut discuție. Dar e o teamă care, într-adevăr, eu... Știți cum e?

Doru Trăilă: Nu o poți controla. Pentru că e o chestie de răspundere în sistem.

Cătălin Hideg: Mi se pare, mi se pare...

Doru Trăilă: Ei, după aia o să dea cu subsemnatul, să explice de ce au dat „ok-ul” să plece când erau semne că pleacă, că nu mai vine înapoi. Mă înțelegeți ce vreau să spun?

Cătălin Hideg a solicitat intervenția procurorilor după ce avocatul Trăilă a recurs la serviciile unui executor judecătoresc pentru a-i bloca conturile, vizând recuperarea unei sume de peste 1,5 milioane de lei. Avocatul încearcă să-și recupereze banii în baza unui contract de consultanță, care este, de altfel, subiectul principal al investigației deschise de procurori.

SRI, precizări importante în dosarul Coldea

Recent, Serviciul Român de Informații (SRI) a emis clarificări referitoare la implicarea generalului locotenent în rezervă Florian Coldea într-un scandal. SRI a subliniat că Coldea nu mai are acces la informații clasificate și că avizul său de securitate a fost eliberat strict pentru activitatea de profesor la Academia de Informații Mihai Viteazul, pe care a desfășurat-o anterior trecerii în rezervă. După pensionare, Coldea a rămas doar cu statutul de angajat civil la aceeași instituție de învățământ, iar accesul său la informații clasificate a încetat odată cu acest moment.

În plus, SRI a menționat că Florian Coldea a primit un nou aviz pentru acces la informații clasificate conform normelor legale, exclusiv pentru funcțiile civile pe care le îndeplinește la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul. Totodată, SRI a anunțat intenția de a deschide o anchetă în cazul în care se va dovedi că generalul Coldea a utilizat informații sensibile în scopuri personale după trecerea sa în rezervă.