Republica Moldova. Producția Uzinei Metalurgice din Râbnița a fost sistată, iar deocamdată nu se știe când va fi reluată activitatea întreprinderii. Administrația ar fi început lucrări de mentenanță, în timp ce procedura de obținere a unei noi autorizații de mediu nu a ajuns încă la etapa depunerii cererii.

Întreprinderea are aproximativ 3.000 de angajați. Primarul orașului Rezina, Simion Tatarov, spune că a aflat despre sistarea producției inclusiv din discuțiile cu locuitorii care lucrează la uzină. Potrivit acestora, întreprinderea ar fi trecut la lucrări de reparație.

„Uzina Metalurgică din Râbnița și-a sistat, într-adevăr, activitatea. Din câte cunosc de la unii locuitori ai orașului Rezina, angajați ai întreprinderii, aceasta ar fi trecut la lucrări de mentenanță, adică de reparații. O staționare mai îndelungată ar afecta bugetele familiilor acestor angajați”, a declarat Simion Tatarov pentru Teleradio-Moldova.

În paralel, dosarul de mediu al întreprinderii se află în etapa verificării documentației tehnice. Agenția de Mediu a identificat mai multe aspecte care necesită clarificări suplimentare. Continuarea examinării depinde de răspunsurile pe care administrația uzinei trebuie să le transmită.

Directorul Agenției de Mediu, Nicolae Belitei, a precizat că instituția a solicitat explicații privind raportul tehnic. Acestea urmează să fie analizate după ce vor ajunge la autoritate. Oficialul a subliniat că, în prezent, nu poate fi vorba despre examinarea unei cereri pentru eliberarea autorizației integrate de mediu, deoarece uzina nu a depus un asemenea document.

„Agenția a solicitat clarificări cu privire la raport, care urmează să fie transmise uzinei. După ce vom primi răspunsurile, acestea vor fi examinate. Cumva, depinde de uzină, de inițiator. Dar trebuie să precizăm că nu este corect să vorbim acum despre autorizația integrată de mediu, deoarece nici măcar nu a fost depusă o cerere pentru obținerea acesteia”, a declarat Nicolae Belitei.

Procedura presupune mai multe etape. Mai întâi trebuie aprobat raportul de referință. Abia după aceea întreprinderea poate solicita autorizația propriu-zisă. Aprobarea raportului nu înseamnă însă că documentul final va fi eliberat automat.

„Există o procedură care trebuie parcursă înainte de obținerea autorizației. Mai întâi, trebuie aprobat raportul de referință, după care uzina are dreptul să depună cererea. În prezent, noi nu examinăm eliberarea autorizației de mediu. Este un proces complex, iar evaluarea și aprobarea raportului de referință nu garantează obținerea autorizației. Acestea permit doar trecerea la etapa de elaborare și depunere a cererii”, a explicat directorul Agenției de Mediu.

Autorizația de mediu deținută anterior de Uzina Metalurgică din Râbnița a expirat la 20 octombrie 2026. Întreprinderea a solicitat trecerea la o autorizație integrată de mediu, în conformitate cu noile prevederi legislative intrate în vigoare în 2025. Eliberarea documentului depinde de finalizarea verificărilor și de parcurgerea etapelor administrative.

Cu o zi înainte de expirarea vechii autorizații, la uzină a ajuns un transport de 1.125 de tone de fier vechi din România. Materia primă a fost adusă pe calea ferată, prin punctul de frontieră Ungheni-Cristești Jijia, într-o garnitură formată din 26 de vagoane.

Transportul a marcat reluarea importurilor de fier vechi pe calea ferată după mai mulți ani de întrerupere.

Subiectul a fost comentat și de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Oficialul nu a considerat problematic faptul că încărcătura a ajuns la uzina din Râbnița, invocând faptul că transportul s-a desfășurat pe teritoriul Republicii Moldova.

„Republica Moldova nu are regiunea transnistreană, Republica Moldova are Republica Moldova și un sector al ei care este controlat de niște forțe separatiste. Aceste 1.120 de tone au fost transportate de Calea Ferată a Moldovei spre o destinație din teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Vladimir Bolea după ședința Guvernului din 21 octombrie.

Până la obținerea noii autorizații, importurile de materii prime și exporturile de deșeuri sunt blocate, potrivit informațiilor prezentate despre situația întreprinderii.

Uzina Metalurgică din Râbnița este una dintre cele mai importante întreprinderi industriale din regiunea transnistreană. Aceasta folosește fier vechi pentru producerea oțelului și a altor produse metalurgice, inclusiv pentru export.

Activitatea întreprinderii a fost afectată în ultimii ani de crizele energetice din regiune. În iulie 2026, producția a fost reluată parțial, după o perioadă de staționare.