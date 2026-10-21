Republica Moldova. Uzina Metalurgică din Rîbnița funcționează în continuare, deși autorizația de mediu a expirat pe 20 octombrie, iar un nou document nu a fost emis. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, spune că întreprinderea era în legalitate până la expirarea autorizației, dar evită să spună dacă și în ce condiții va putea obține un nou permis. Declarațiile vin după ce 1.120 de tone de fier vechi au fost transportate la uzină pe calea ferată, cu o zi înainte de expirarea documentului.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 21 octombrie, după ședința Guvernului. Între timp, la uzina din Rîbnița au ajuns, pe calea ferată, peste 1.100 de tone de fier vechi. Transportul a avut loc înainte de expirarea autorizației de mediu.

Întrebat despre situația întreprinderii și respectarea normelor de mediu, Valeriu Chiveri a afirmat că subiectul trebuie discutat cu instituțiile responsabile. Vicepremierul a subliniat că problema nu poate fi separată de procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.

„Cât privește aspectele de mediu și respectarea cerințelor relevante, eu cred că ar trebui abordate și discutate cu responsabilii de la instituțiile respective. Cu referire la procesul de reintegrare în ansamblu, acesta este unul complex, care necesită o abordare structurală, iar elementele din acest proces nu pot fi examinate izolat de întregul proces de reintegrare”, a declarat Valeriu Chiveri.

Vicepremierul a evitat să spună ce rezultat anticipează autoritățile în privința solicitării unei noi autorizații pentru uzină. Acesta a afirmat că prioritatea autorităților este soluționarea problemelor care îi afectează direct pe locuitorii regiunii transnistrene.

„Prioritatea noastră este soluționarea problemelor esențiale pentru oameni, în special a celor ce țin de drepturile omului și de libertățile fundamentale. Așa cum spuneam, acest proces nu poate fi examinat separat. Nu vom intra acum în detalii despre rezultatele pe care le anticipăm, pentru a nu prejudicia rezultatele finale”, a afirmat Chiveri.

Oficialul a precizat că transportul de fier vechi către uzină a avut loc înainte de expirarea documentului de mediu. Cele peste 1.100 de tone de metal au ajuns la destinație pe 19 octombrie, când autorizația era încă valabilă.

„Uzina este funcțională. Autorizația de mediu a expirat abia ieri. Atunci când vorbim despre funcționalitatea acestei uzine, ne referim la perioada de după expirarea autorizației. Ieri, aceasta încă era legală”, a declarat vicepremierul.

Și vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a comentat transportul celor 1.120 de tone de fier vechi către uzina din Rîbnița. Oficialul nu consideră problematic faptul că încărcătura a ajuns la întreprindere. El a invocat faptul că transportul a fost efectuat pe teritoriul Republicii Moldova.

„Republica Moldova nu are regiunea transnistreană, Republica Moldova are Republica Moldova și un sector al ei care este controlat de niște forțe separatiste. Aceste 1.120 de tone au fost transportate de Calea Ferată a Moldovei spre o destinație din teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Vladimir Bolea după ședința Guvernului din 21 octombrie.

Ministrul a pus accentul și pe avantajele transportului feroviar. Potrivit acestuia, utilizarea căii ferate reduce numărul camioanelor de pe drumuri și contribuie la siguranța rutieră. Bolea a menționat și beneficiile economice pentru agenții economici implicați în transportul metalului.

„Și partea pozitivă: 1.120, dacă împărțim la 22 de tone, faceți un calcul câte camioane am scos noi din vamă, câte camioane am scos din drum. Noi vorbim despre siguranța rutieră, vorbim despre profiturile pe care le fac agenții economici și despre impozitele care urmează a fi plătite de agenții economici din Republica Moldova”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre destinația finală a fierului vechi, Vladimir Bolea a spus că metalul ar urma, cel mai probabil, să fie topit. El a precizat însă că nu poate confirma planurile exacte ale întreprinderii.

Autorizația de mediu a Uzinei Metalurgice din Rîbnița a expirat pe 20 octombrie 2026. Până în prezent, noul document nu a fost emis.

Întreprinderea a solicitat o autorizație integrată de mediu, în conformitate cu noile prevederi legislative intrate în vigoare în 2025. Eliberarea documentului depinde de finalizarea verificărilor efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Până la obținerea noii autorizații, importurile de materii prime și exporturile de deșeuri sunt blocate, potrivit informațiilor prezentate despre situația întreprinderii.

Astfel, deși uzina rămâne funcțională, expirarea autorizației ridică probleme privind continuarea operațiunilor care necesită documente de mediu valabile. Autoritățile nu au anunțat deocamdată o decizie finală privind solicitarea depusă de întreprindere.

Uzina Metalurgică din Rîbnița este una dintre cele mai importante întreprinderi industriale din regiunea transnistreană. Aceasta utilizează fier vechi pentru producerea oțelului și a altor produse metalurgice, inclusiv destinate exportului.

Activitatea întreprinderii a fost afectată în ultimii ani de crizele energetice din regiune. În iulie 2026, producția a fost reluată parțial, după o perioadă de staționare.

În acest context, expirarea autorizației de mediu adaugă o nouă incertitudine privind activitatea uzinei. Deocamdată, autoritățile nu au precizat când ar putea fi încheiate verificările necesare și dacă întreprinderea va primi noul document.