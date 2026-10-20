Republica Moldova a reluat importurile de fier vechi din România pe calea ferată, după mai mulți ani de întrerupere. Prima garnitură, care transportă 1.125 de tone de metal, a trecut granița prin punctul feroviar Ungheni–Cristești Jijia. Încărcătura este destinată Uzinei Metalurgice Moldovenești din Râbnița, regiunea transnistreană.

Potrivit Căii Ferate din Moldova (CFM), transportul a fost efectuat cu 26 de vagoane cu ecartament larg. Întreprinderea anunță că această cursă marchează reluarea transporturilor de fier vechi din România pe rețeaua feroviară.

„Acest transport marchează reluarea, după mai mulți ani de întrerupere, a importului de fier vechi pe calea ferată”, a transmis Calea Ferată din Moldova.

Reprezentanții întreprinderii susțin că reluarea curselor contribuie la diversificarea transporturilor internaționale și la valorificarea infrastructurii feroviare. De asemenea, aceasta ar urma să consolideze legăturile de transport de mărfuri dintre Republica Moldova și România.

Astefel, fierul vechi adus din România are ca destinație orașul Râbnița. Acolo funcționează Uzina Metalurgică Moldovenească, una dintre principalele întreprinderi industriale din regiunea transnistreană.

Întreprinderea folosește fierul vechi pentru producerea oțelului și a altor produse metalurgice. Activitatea uzinei a fost afectată în ultimii ani de crizele energetice și de dificultățile de alimentare cu energie electrică.

În iulie 2026, uzina și-a reluat parțial activitatea, după o perioadă de staționare.

Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Rîbnița nu mai poate efectua importuri și exporturi de deșeuri metalice pentru care este obligatorie autorizația de mediu, după expirarea documentului pe 20 octombrie. Autorizația nu a fost prelungită din oficiu, iar Agenția de Mediu susține că nu a primit nicio cerere în acest sens. Serviciul Vamal a anunțat că nu va permite operațiunile pentru care legea impune deținerea unui act permisiv valabil.

„După 20 octombrie, neavând autorizație valabilă, ei nu pot să exporte și să importe”, a declarat pentru Ziarul de Gardă Nicu Belitei, directorul Agenției de Mediu.

Potrivit acestuia, legislația prevede că importul și exportul de deșeuri se pot desfășura doar între operatori autorizați. Dacă unul dintre aceștia nu deține autorizația necesară, operațiunea nu poate avea loc.

Belitei a precizat că expirarea documentului nu înseamnă neapărat oprirea fizică a activității uzinei. Totuși, aceasta riscă să fie blocată pe partea de import și export.

„Nu pot să spun că nu vor putea funcționa. De-ar avea o piață de desfacere și nu ar avea nevoie de niciun import și niciun export, fizic, ei nu sunt obligați la ora 24:00 să pună lacăt la ușă, dar la ei se blochează activitatea pe partea de import și de export. Serviciul Vamal nu ar trebui să le permită”, a explicat directorul Agenției de Mediu.

Serviciul Vamal a confirmat că, după expirarea autorizației, nu va permite operațiunile vamale pentru care deținerea unui asemenea document este obligatorie. Instituția a precizat că poate autoriza astfel de operațiuni doar dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de lege.

Eliberarea sau prelungirea autorizațiilor ține de competența autorității emitente, în timp ce Serviciul Vamal verifică respectarea cerințelor legale la efectuarea operațiunilor vamale.

Compania deținea două autorizații eliberate de autoritățile de la Chișinău. Prima permitea gestionarea deșeurilor și era valabilă până la 20 octombrie 2026. A doua viza emisia poluanților în atmosferă de la surse fixe și este valabilă până la 20 octombrie 2029.

Anul trecut, termenele de valabilitate ale autorizațiilor au fost prelungite din oficiu, după cum a informat anterior Agenția de Mediu.

Potrivit lui Nicu Belitei, dacă uzina a rămas fără cel puțin una dintre autorizațiile necesare, aceasta nu poate efectua importuri și exporturi pentru care documentul este obligatoriu. Pentru a funcționa în condițiile noului cadru legal, MMZ trebuie să obțină o autorizație integrată de mediu.

Întrebat dacă autorizația expirată ar putea fi prelungită din nou din oficiu până la eliberarea celei integrate, directorul Agenției de Mediu a declarat că nu a fost depusă nicio cerere în acest sens. El a adăugat că o nouă prelungire din oficiu nu ar mai fi posibilă.

Necesitatea obținerii unei autorizații integrate de mediu este legată de aplicarea Legii privind emisiile industriale. Actul normativ a introdus acest tip de autorizație pentru instalațiile industriale complexe.

Potrivit lui Belitei, în octombrie 2024, la intrarea în vigoare a legii, autorizațiile care erau valabile au fost prelungite din oficiu. Autorizația integrată de mediu se eliberează pentru o perioadă de 12 ani.