O tragedie aviatică produsă în 1994, în Siberia, a scos la iveală o încălcare gravă a regulilor de siguranță. Un adolescent de 15 ani a primit permisiunea tatălui său să manevreze comenzile unui Airbus A310, iar aeronava s-a prăbușit după ce echipajul a pierdut controlul asupra acesteia, potrivit avherald.com.

Un Airbus A310-308 care efectua cursa Aeroflot 593, pe ruta Moscova – Hong Kong, s-a prăbușit în noaptea de 22 spre 23 martie 1994, în apropiere de orașul Mezhdurechensk, din regiunea Kemerovo, Rusia. Toate cele 75 de persoane aflate la bord, dintre care 63 de pasageri și 12 membri ai echipajului, au murit.

Investigația oficială a stabilit că unul dintre factorii decisivi ai accidentului a fost decizia pilotului de rezervă Iaroslav Kudrinski de a-i permite fiului său, Eldar, în vârstă de 15 ani, să ocupe scaunul pilotului și să intervină asupra comenzilor aeronavei. Concluziile au fost formulate după analizarea înregistrărilor din cutiile negre, simulări și teste tehnice.

În timpul zborului, Kudrinski le-a permis celor doi copii ai săi, Yana, în vârstă de 13 ani, și Eldar, de 15 ani, să intre în cabina de pilotaj.

Mai întâi, fiica sa a ocupat scaunul din stânga, iar tatăl i-a demonstrat cum poate fi modificată direcția aeronavei folosind funcțiile pilotului automat. Ulterior, la ora 17:51, conform orei UTC înregistrate în raport, Eldar s-a așezat la comenzile avionului.

Adolescentul l-a întrebat pe tatăl său dacă poate roti manșa. Acesta i-a permis, explicându-i cum funcționează comenzile.

La început, sistemul automat de pilotare funcționa normal. Situația s-a schimbat însă când băiatul a aplicat forță asupra comenzilor, în timp ce pilotul automat încerca să mențină traiectoria stabilită.

Potrivit raportului oficial, forța aplicată asupra manșei a ajuns la aproximativ 10 kilograme. Ulterior, în urma interacțiunii dintre comenzile manuale și sistemul automat, mecanismul care controla eleroanele s-a decuplat.

Această modificare nu a însemnat dezactivarea completă a pilotului automat. Sistemul a continuat să funcționeze pe canalul longitudinal, responsabil de menținerea altitudinii, însă comenzile laterale au trecut la control manual.

Echipajul nu a identificat la timp schimbarea. Aeronava a început să se încline progresiv spre dreapta, iar unghiul de înclinare a depășit limitele normale de operare.

Înregistrările din cabina de pilotaj surprind momentul în care Eldar observă comportamentul neobișnuit al avionului și își întreabă tatăl de ce aeronava virează singură.

Piloții au încercat inițial să înțeleagă situația, dar nu au identificat rapid cauza problemei. Între timp, înclinarea a continuat să crească.

La un moment dat, aeronava a depășit unghiul de înclinare de 45 de grade, limita operațională stabilită pentru acest model Airbus A310.

Condițiile de zbor s-au deteriorat rapid. Avionul a pierdut stabilitatea aerodinamică, a intrat în angajare și ulterior într-o mișcare de rotație necontrolată.

Copilotul și ceilalți membri ai echipajului au încercat să recâștige controlul, însă manevrele efectuate nu au reușit să stabilizeze aeronava.

La ora 17:58 UTC, avionul a lovit un versant împădurit din zona munților Kuznețk Alatau. Impactul a distrus complet aeronava și nu au existat supraviețuitori.

Investigația nu a atribuit accidentul unei defecțiuni tehnice a avionului. Raportul a identificat o combinație de factori, printre care permiterea accesului unei persoane neautorizate la comenzile aeronavei, intervenția asupra comenzilor de zbor, lipsa identificării rapide a decuplării canalului lateral al pilotului automat și reacțiile ineficiente ale echipajului.

Anchetatorii au evidențiat și probleme legate de pregătirea piloților pentru situații neobișnuite de zbor și de respectarea disciplinei în cabina de pilotaj.

Raportul a inclus recomandări pentru îmbunătățirea pregătirii echipajelor, respectarea procedurilor de siguranță și prevenirea unor situații similare.

Accidentul Aeroflot 593 rămâne un exemplu documentat al modului în care încălcarea procedurilor de siguranță și o succesiune de erori umane pot conduce la pierderea controlului asupra unei aeronave comerciale.