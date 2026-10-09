Economie

Tranzacție de impact pe piața aeronautică. Airbus Atlantic își extinde rețeaua de furnizori cu avizul autorităților din România

Tranzacție de impact pe piața aeronautică. Airbus Atlantic își extinde rețeaua de furnizori cu avizul autorităților din RomâniaAirbus/ Sursa foto Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Concurenței a autorizat oficial tranzacția prin care gigantul aeronautic francez Airbus Atlantic preia controlul asupra mai multor companii spaniole specializate în producția de piese componente pentru fuzelaje și aripi. Decizia validează extinderea grupului pe piața internațională, având impact direct și asupra pieței din România, unde Airbus este prezent activ prin trei filiale, anunță news.ro.

Tranzacție de impact pe piața aeronautică. Airbus Atlantic își extinde rețeaua de furnizori cu avizul autorităților din România

În urma examinării detaliate a tranzacției internaționale, autoritatea de reglementare de la București a concluzionat că preluarea companiilor spaniole nu distorsionează mediul concurențial local.

„Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Airbus Atlantic, S.A.S., Franţa intenţionează să preia Mecanizaciones Aeronáuticas, S.A, Spania, Himec Aero, S.L., Spania, NMT Aerospace Machining, S.L., Spania, Gepro Systems, S.L., Spania, Orisol Montajes Avanzados, S.L., Spania, şi Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos, S.L.U., Spania”, arată, vineri, Consiliul Concurenţei într-un comunicat de presă.

Airbus A320

Sursă foto: Freepik.com

Importanța tranzacției și companiile implicate

Airbus Atlantic, divizie a grupului francez Airbus, constituie un pilon fundamental în industria aviatică globală, fiind specializată în proiectarea și fabricarea de structuri aeronautice complexe, precum fuzelaje, aripi, piloni, nacele și ampenaje.

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Firmele spaniole vizate de achiziție activează direct ca furnizori de componente esențiale pentru fuzelaje și aripi. Deși nu dețin unități de producție sau filiale înregistrate pe teritoriul românesc, acestea obțin venituri și derulează afaceri care au amprentă pe piața națională, aspect ce a necesitat analiza și avizul Consiliului Concurenței.

Un mediu concurențial echilibrat pe piața locală

Grupul Airbus are deja o prezență consolidată în România prin intermediul a trei entități distincte: Airbus Aerostructures SRL, Airbus Helicopters Romania SA și Airbus Defence and Space Romania SRL. Acestea desfășoară activități de producție, întreținere, reparații și revizii generale în domeniul aeronautic.

Sincronizarea activităților noilor entități preluate cu infrastructura existentă nu creează dezechilibre comerciale în România.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, arată conducerea instituţiei.

Forma finală și completă a deciziei emise va fi pusă la dispoziția publicului pe pagina oficială a autorității de concurență imediat ce datele cu caracter confidențial sau comercial vor fi anonimizate conform procedurilor legale.

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