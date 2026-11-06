Românii traversează în prezent un paradox economic și strategic periculos, în care cifrele triumfaliste de pe hârtie se izbesc violent de realitatea din buzunarele cetățenilor și din conturile firmelor. Deși valoarea nominală a Produsului Intern Brut (PIB) pare uriașă, fiind estimată la peste 2.086 de miliarde de lei, motorul real al economiei naționale a început să dea rateuri majore din cauza unei lungi serii de decizii guvernamentale amânate sau complet greșite.

Suntem martorii unei realități dure: prețurile și taxele cresc accelerat, în timp ce economia reală se contractă vizibil.

Cele mai recente date macroeconomice oficiale au spulberat optimismul guvernamental.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost nevoită să își revizuiască drastic estimările, indicând o contracție economică reală de 0,4% pentru acest an. Creșterea raportată de autorități nu provine dintr-o producție mai mare sau dintr-un consum sănătos, ci este o iluzie optică umflată artificial de o inflație de 8,5% pe care statul a refuzat să o combată la timp.

Unul dintre principalele motive pentru care industria națională înregistrează astăzi o contracție severă de 3,4% este lipsa de viziune din sectorul energetic. Guvernul ar fi trebuit să intervină ferm cu mult timp în urmă pentru a plafona și regla o piață scăpată de sub control, care a sufocat atât marii consumatori industriali, cât și micile afaceri.

Prin amânarea unor măsuri structurale și scheme de sprijin predictibile, statul a lăsat companiile românești să se bată cu costuri la energie de câteva ori mai mari decât ale concurenților europeni. Când intervențiile au fost făcute, ele au venit ca niște paleative de moment, pompând bani publici în compensări în loc să investească în capacități noi de producție.

Astăzi, prețurile mari la electricitate și gaz sunt încorporate direct în prețul fiecărei pâini și fiecărui produs de la raft, o taxă mascată pe care o plătește fiecare român.

In timp ce sectorul privat gâfâie, statul dovedește o incapacitate cronică de a gestiona banii gratuiți oferiți de Uniunea Europeană. România a pierdut deja miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dintr-un motiv revoltător: lucrările majore de infrastructură nu au fost executate la timp, blocând decontările din sumele alocate.

Un exemplu flagrant de management defectuos îl regăsim la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Asistăm de ani de zile la proiecte strategice cu întârzieri masive, unde termenele limită devin simple sugestii pe hârtie. În loc să aplice legea cu fermitate, statul, prin CNAIR, a eșuat lamentabil în a recupera penalități de sute de milioane de euro de la constructorii care au blocat șantierele.

Această lipsă de fermitate nu reprezintă doar o pierdere financière directă, ci a declanșat un efect de domino: nerealizarea lucrărilor a dusa la ratarea jaloanelor din PNRR, lăsând țara fără autostrăzi și fără banii europeni care ne-ar fi putut salva de la recesiune.

În timp ce infrastructura și economia sunt lăsate de izbeliște, o altă gaură neagră înghite resursele țării: Ministerul Apărării Naționale. România a plătit în avans zeci și sute de miliarde de euro pentru programe de înarmare, însă realitatea din teren este de o ironie tragică. În ciuda acestor sume colosale achitate statelor contractante, echipamentele ne vor fi livrate atât de târziu încât riscă să ajungă la noi deja învechite din punct de vedere tehnologic, depășite de dinamica războiului modern.

Cel mai ridicol și revoltător aspect al acestei strategii s-a văzut la granițele noastre: deși am golit vistieria țării pentru tehnologie militară de ultimă generație, armata României s-a dovedit în repetate rânduri incapabilă să detecteze sau să intercepteze la timp dronele străine care ne-au încălcat spațiul aerian național.

În loc ca acești bani uriași să fie direcționați către îmbunătățirea condițiilor de viață și de instrucție ale soldaților români, către dotarea lor corespunzătoare și către dezvoltarea unui stagiu militar solid, care să clădească o armată națională puternică și respectată, prioritățile Bucureștiului sunt complet răsturnate. Ministerul Apărării cheltuiește anual zeci de milioane de euro din banii contribuabililor români pentru a întreține trupe străine aflate pe teritoriul țării noastre.

Șoselele din România sunt pline de antemergătoare ale Poliției Militare care escortează convoaie cu tot felul de soldați străini și echipamente logistice, toate deplasându-se pe cheltuiala cetățenilor români. În esență, acești militari străini își desfășoară stagiul de pregătire la noi în țară, dar nota de plată pentru hrana, cazarea și logistica lor este achitată integral de la București.

Este o naivitate strategică de proporții catastrofale. Dacă, Doamne ferește, s-ar ajunge la un conflict militar deschis regional, este o iluzie să credem că aceste trupe vor rămâne aici până la capăt. Istoria și logica militară ne arată că, în caz de criză majoră, acești soldați se vor retrage în propriile patrii pentru a-și apăra propriile granițe. Iar noi, cei care am cheltuit zeci de milioane de euro de om pentru a-i găzdui, vom rămâne singuri în bătaia puștii. Fără o armată proprie bine dotată, România riscă să devină doar un scut de sacrificiu, simplă carne de tun folosită pentru a proteja interesele strategice ale altor state mai puternice.

Toate aceste dezastre administrative converg către o singură cauză fundamentală: absența totală a răspunderii. Atâta timp cât un ministru sau un director de companie de stat nu răspunde personal, penal și patrimonial pentru deciziile sale, România nu își va putea reveni niciodată. În momentul de față, funcția publică de nivel înalt a devenit un refugiu al iresponsabilității absolute.

Este inadmisibil ca din incompetență crasă sau din hoție mascată să se piardă miliarde de euro din banii europeni și naționali, iar consecința pentru cel de la butoane să fie cel mult o simplă demisie sau o schimbare de fotoliu la următoarea rotație politică. Dacă un administrator de firmă privată greșește sau delapidează, plătește cu averea și cu libertatea. La stat, în schimb, mecanismele de control sunt blocate politic.

Trebuie implementată de urgență o legislație dură privind atragerea răspunderii civile și penale directe pentru fiecare ministru și șef de agenție. Cine semnează contracte păguboase, cine ratează termene din PNRR și cine refuză să recupereze penalitățile datorate statului trebuie să răspundă în fața legii și să acopere prejudiciile din propriul buzunar.

Marea problemă a modelului actual este că statul român continuă să cheltuiască iresponsabil și mult peste resursele sale. La ultima rectificare bugetară operată de Ministerul Finanțelor, deficitul a crescut în valori nominale cu încă 3,5 miliarde de lei, atingând pragul critic de 130,3 miliarde de lei (6,2% din PIB). Mai grav este că cheltuielile statului doar pentru plata dobânzilor la datoria publică au explodat cu 16%.

Pentru a acoperi gaura lăsată de proiectele ratate din PNRR, de managementul dezastruos de la companiile de stat și de contractele militare păguboase, Executivul a ales calea cea mai ușoară, dar cea mai distructivă: majorarea presiunii fiscale. Creșterea TVA la 21% și a impozitului pe dividende la 16% reprezintă o pedeapsă aplicată direct IMM-urilor și antreprenorilor care încă mai încearcă să producă ceva în această țară.

România decontează astăzi nota de plată a incompetenței administrative și a servilismului geopolitic. Atât timp cât companiile de stat nu sunt trase la răspundere pentru eșecuri, deciziile din energie sunt lăsate la voia întâmplării, iar miliardele destinate apărării naționale finanțează stagiile militarilor străini în loc să întărească soldatul român, redresarea va rămâne un mit. Este timpul ca managementul banului public și securitatea națională să nu mai fie un simplu exercițiu de imagine, ci o responsabilitate penală și financiară reală, aplicată nominal fiecărui demnitar care își bate joc de mandatul primit.