Bucureștiul intră într-o nouă perioadă de caniculă, cu temperaturi de până la 37 de grade și nopți în care valorile termice se apropie de pragul tropical. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi prognoza meteo specială pentru Capitală, valabilă până luni, 24 august.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va crește. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge la 36-37 de grade.

Pentru zilele următoare, ANM prognozează temperaturi maxime de până la 37 de grade. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla în general slab.

Nopțile vor deveni tot mai calde. Potrivit prognozei pentru intervalul 23-24 august, temperatura minimă va ajunge la 19-21 de grade, ceea ce înseamnă că în anumite zone ale Capitalei condițiile se vor apropia de cele specifice unei nopți tropicale.

Pentru intervalul 24-25 august, maximele sunt estimate la 35-36 de grade, iar temperaturile minime vor rămâne ridicate, între 20 și 22 de grade.

Creșterea temperaturii este însoțită de accentuarea disconfortului termic. ITU este unul dintre indicatorii utilizați de meteorologi pentru evaluarea efectului combinat al temperaturii și umidității asupra organismului.

Pragul critic este considerat valoarea de 80 de unități. În București, ANM estimează că acest nivel va fi depășit în perioada de caniculă.

Vântul slab și cerul predominant senin vor contribui la menținerea temperaturilor ridicate pe parcursul zilei.

Prognoza ANM indică faptul că episodul de căldură nu se încheie brusc luni. Pentru 25-26 august este estimată în continuare o maximă de aproximativ 36 de grade, cu disconfort termic ridicat.

Meteorologii estimează o schimbare mai clară a vremii începând din 26 august, când în cea mai mare parte a țării sunt prognozate instabilitate atmosferică și o răcire a vremii. Pentru București, înnorarile și posibilitatea unor ploi slabe vor crește în această perioadă.

În meteorologie, o noapte tropicală este una în care temperatura minimă nu coboară sub 20 de grade Celsius. Astfel de nopți pot fi mai greu de suportat deoarece organismul are mai puține condiții pentru a se răcori în timpul repausului.

În București, ANM estimează minime de 20-22 de grade în intervalul 24-25 august, ceea ce poate favoriza apariția acestui fenomen.