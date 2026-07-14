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Noi restricții pe Podul Prieteniei. Traficul spre și dinspre Bulgaria va fi afectat două zile

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Noi restricții pe Podul Prieteniei. Traficul spre și dinspre Bulgaria va fi afectat două zilePodul Prieteniei. Sursa foto: Facebook/Poliţia de Frontieră Română
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care intenționează să treacă granița dintre România și Bulgaria pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse trebuie să se pregătească pentru restricții de circulație în zilele de 15 și 16 iulie. Traficul va fi dirijat alternativ în intervalul 06:00 – 11:00, pentru desfășurarea unor lucrări pe partea bulgară a podului.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, măsura a fost anunțată de autoritățile bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu și este necesară pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat montate pe stâlpii din zona centrală a Podului Prieteniei.

Traficul pe Podul Prieteniei va fi oprit alternativ

Podul Ruse-Giurgiu, taxă, șoferii

Sursa foto: Facebook

În timpul intervențiilor, circulația va fi organizată alternativ pe fiecare sens de mers.

„Intervențiile sunt programate să înceapă în zilele de 15 și 16 iulie 2026, în intervalul orar 06:00-11:00, moment în care traficul va fi dirijat din ambele părți pentru desfășurarea alternativă a circulației, fiecare sens de mers fiind oprit aproximativ câte un minut, dacă va fi necesar”, a transmis ITPF Giurgiu.

Autoritățile precizează că opririle vor fi de scurtă durată, însă șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri, mai ales în orele de vârf.

Recomandări pentru șoferi

Poliția de Frontieră Română colaborează cu Poliția Română și cu autoritățile de frontieră din Bulgaria pentru gestionarea traficului în zona punctului de trecere a frontierei.

Șoferilor li se recomandă să își planifice din timp deplasările și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în zonă, pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a traficului.

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