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Podul Giurgiu-Ruse se închide pentru toate autovehiculele. Intervalul în care circulația va fi oprită

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Podul Giurgiu-Ruse se închide pentru toate autovehiculele. Intervalul în care circulația va fi oprităPodul Prieteniei. Sursa foto: Facebook/Poliţia de Frontieră Română
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care intenționează să traverseze sâmbătă Podul Giurgiu-Ruse trebuie să își adapteze programul de deplasare. Circulația rutieră pe Podul Prieteniei, principala legătură rutieră dintre România și Bulgaria, va fi suspendată temporar pentru desfășurarea în siguranță a unui eveniment organizat pe Dunăre.

Restricția va fi aplicată pentru toate categoriile de autovehicule, a anunțat Poliția de Frontieră,

Când va fi închis Podul Giurgiu-Ruse

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi oprită sâmbătă, 27 iunie 2026, în intervalul 17:00-17:30.

„Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului pirotehnic, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închisă temporar, în data de 27 iunie 2026, în intervalul orar 17:00-17:30, pentru toate categoriile de autovehicule”, a transmis Poliția de Frontieră.

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Autoritățile recomandă conducătorilor auto să ia în calcul această restricție atunci când își planifică deplasările dintre România și Bulgaria.

Podul Giurgiu-Ruse

Podul Giurgiu-Ruse. Sursă foto: Facebook

Paradă pe Dunăre și spectacole pe ambele maluri

Restricțiile de trafic sunt impuse în contextul desfășurării evenimentului transfrontalier „Parada ambarcațiunilor – două drapele, un fluviu”, organizat în municipiile Giurgiu și Ruse.

Programul manifestării include o paradă a ambarcațiunilor pe Dunăre, care va putea fi urmărită atât de pe malurile român și bulgar ale fluviului, cât și de pe Podul Prieteniei.

Pe parcursul serii, organizatorii au pregătit concerte pe ambele maluri ale Dunării, iar evenimentul se va încheia cu un spectacol de artificii desfășurat în zona centrală a podului.

Eveniment dedicat cooperării dintre România și Bulgaria

Potrivit organizatorilor, manifestarea este dedicată promovării prieteniei și cooperării transfrontaliere dintre România și Bulgaria.

În acest context, Poliția de Frontieră îi sfătuiește pe șoferi să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte autorități aflate în teren și să își planifice deplasările astfel încât să evite intervalul în care circulația pe Podul Giurgiu-Ruse va fi suspendată.

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